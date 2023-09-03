https://ria.ru/20230903/kinolog-1893890176.html

Кинолог рассказал, как бороться с вредными привычками у собак

Кинолог рассказал, как бороться с вредными привычками у собак - РИА Новости, 03.09.2023

Кинолог рассказал, как бороться с вредными привычками у собак

Вредные привычки у собаки могут стать серьезной проблемой для владельца, они могут появляться по разным причинам, но чаще всего дело в неправильном воспитании,... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T03:19

2023-09-03T03:19

2023-09-03T03:19

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вредные привычки у собаки могут стать серьезной проблемой для владельца, они могут появляться по разным причинам, но чаще всего дело в неправильном воспитании, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Причины вредных привычек собаки чаще всего кроются в неправильном воспитании. Не нужно бездумно наказывать животное, сначала разберитесь, из-за чего питомец стал вести себя подобным образом. Скорректируйте свой подход к воспитанию питомца, проверьте его здоровье. Только грамотный и системный подход поможет решить проблему", - сказал Голубев. Внимательность при воспитании Причина вредных привычек у собак, по его словам, чаще всего связана с недостаточным или неправильным воспитанием. Этот процесс может показаться простым, поэтому не все прибегают к помощи профессионалов, из-за чего могут возникать грубые ошибки, которые в будущем приводят к проблемному поведению собаки, отметил кинолог. Он подчеркнул, что в воспитании важно быть последовательным и системным, потому что если собака не знает правил или хозяин их всегда меняет, она может демонстрировать непослушание. Кроме того, к формированию вредных привычек могут привести грубость в общении с собакой, частое оставление питомца в одиночестве, короткие прогулки, отсутствие нагрузки, запоздалые наказания или поспешность в дрессировке. "Кроме недостатков в воспитании, вредные привычки могут возникнут из-за проблем со здоровьем собаки. Например, она начала грызть мебель в доме – это может говорить о недостатке каких-либо полезных веществ или о глистной инвазии", - добавил президент РКФ. Среди самых распространенных вредных привычек он назвал попытки собаки спать на диване или кровати, попрошайничество, прыжки на людей и склонность портить вещи в доме или подбирать что-то с земли. На что обратить внимание Если питомец вопреки желаниям хозяина пытается спать на кровати или диване, то скорее всего, в его жизни нет правил или системы. Голубев посоветовал даже в минуты хорошего настроения не пускать собаку на кровать, если в дальнейшем хозяин не планирует разрешать ей спать на ней. Питомец с рождения должен усвоить, что ему можно делать, а что категорически запрещено. Попрошайничество, часто встречающееся среди собак, обычно связано с поведением кого-то из членов семьи, в которой живет собака. Оно закрепляется, если позволять собаке вести себя подобным образом, отметил кинолог. Особо опасной привычкой он назвал стремление подбирать что-то с земли. Таким образом на улице питомец может поднять и съесть, например, отравленный продукт, что будет грозить не просто проблемами со здоровьем, но и гибелью животного. Нельзя оставлять такое поведение без внимания, его обязательно нужно корректировать, чтобы обезопасить питомца, подчеркнул президент РКФ. Он также призвал не оправдывать привычку собаки прыгать на людей дружелюбностью питомца, как это делают некоторые собаководы. "Не стоит терпеть прыжки животного и тем более позволять ему вести себя подобным образом с незнакомцами на улице. Если хозяину нравится такое поведение, то не каждый человек готов терпеть подобную реакцию незнакомой собаки", - сказал Голубев. Склонность портить вещи в доме, которую чаще всего демонстрируют щенки, не всегда связана с проблемами в воспитании. Как отметил кинолог, при смене зубов у щенка чешутся десны, поэтому он все время пытается что-то грызть, в том числе и мебель. По его словам, чтобы свести урон к минимуму, достаточно всегда иметь под рукой подходящие игрушки, которые отвлекут щенка от порчи вещей. Если эта привычка есть у взрослой собаки, важно сначала проверить ее здоровье, а затем, возможно, пересмотреть свой подход к воспитанию питомца.

https://ria.ru/20230820/kinolog-1891077275.html

https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html

https://ria.ru/20230806/vybor-1888414002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)