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ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени - РИА Новости, 03.09.2023
ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:15
2023-09-03T13:15
2023-09-03T13:51
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
одесская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута", — говорится в публикации.В министерстве подчеркнули, что поражены все назначенные цели.О последствиях ударов по Одесской области рассказал ранее в субботу глава военной администрации региона Олег Кипер. Он подтвердил, что пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230903/povrezhdeniya-1893917917.html
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воздушно-космические силы россии, одесская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Одесская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
МО РФ: ВКС ударили по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области