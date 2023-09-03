https://ria.ru/20230903/khranilischa-1893923612.html

ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени - РИА Новости, 03.09.2023

ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:15

2023-09-03T13:15

2023-09-03T13:51

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

одесская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута", — говорится в публикации.В министерстве подчеркнули, что поражены все назначенные цели.О последствиях ударов по Одесской области рассказал ранее в субботу глава военной администрации региона Олег Кипер. Он подтвердил, что пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230903/povrezhdeniya-1893917917.html

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

одесская область

украина

россия

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воздушно-космические силы россии, одесская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины