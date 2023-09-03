https://ria.ru/20230903/kherson-1893924330.html

ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.09.2023

ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:19

2023-09-03T13:19

2023-09-03T13:45

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

днепропетровская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровская Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами",- говорится в сообщении.Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии за минувшие сутки на данном участке фронта противник потерял до 60 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

https://ria.ru/20230903/ataki-1893924237.html

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, днепропетровская область, херсонская область , вооруженные силы украины