https://ria.ru/20230903/kherson-1893924330.html
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:19
2023-09-03T13:19
2023-09-03T13:45
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
днепропетровская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровская Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами",- говорится в сообщении.Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии за минувшие сутки на данном участке фронта противник потерял до 60 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
https://ria.ru/20230903/ataki-1893924237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, днепропетровская область, херсонская область , вооруженные силы украины
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ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Херсонском направлении