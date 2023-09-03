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ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 03.09.2023 (обновлено: 13:45 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/kherson-1893924330.html
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:19
2023-09-03T13:45
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
днепропетровская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровская Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами",- говорится в сообщении.Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии за минувшие сутки на данном участке фронта противник потерял до 60 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
https://ria.ru/20230903/ataki-1893924237.html
россия
днепропетровская область
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, днепропетровская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Днепропетровская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и пункт управления беспилотниками ВСУ на Херсонском направлении, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровская Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами",- говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ударов российской авиации и артиллерии за минувшие сутки на данном участке фронта противник потерял до 60 военнослужащих, танк и пять автомобилей.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьДнепропетровская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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