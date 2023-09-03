https://ria.ru/20230903/khakery-1893929522.html
Хакеры опубликовали данные о британских военных объектах, пишут СМИ
Хакеры опубликовали данные о британских военных объектах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2023
Хакеры опубликовали данные о британских военных объектах, пишут СМИ
Хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:08
2023-09-03T14:08
2023-09-03T14:08
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании, сообщает газета Mirror. "Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, хакеры опубликовали тысячи страниц данных, которые могут помочь злоумышленникам проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи. Газета утверждает, что хакеры якобы связаны с Россией. По данным издания, хакерская группа LockBit смогла похитить информацию о тюрьмах строго режима и военном объекте, имеющим "ключевое значение для киберзащиты" Великобритании. Издание утверждает, что хакеры атаковали базы данных компании Zaun, которая производит ограждения для объектов строго режима. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания
В мире, Россия, Великобритания
Хакеры опубликовали данные о британских военных объектах, пишут СМИ
Mirror: хакеры опубликовали данные об объектах обороны и безопасности Британии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании, сообщает газета Mirror
.
"Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, хакеры опубликовали тысячи страниц данных, которые могут помочь злоумышленникам проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.
Газета утверждает, что хакеры якобы связаны с Россией
.
По данным издания, хакерская группа LockBit смогла похитить информацию о тюрьмах строго режима и военном объекте, имеющим "ключевое значение для киберзащиты" Великобритании. Издание утверждает, что хакеры атаковали базы данных компании Zaun, которая производит ограждения для объектов строго режима.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
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