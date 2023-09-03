https://ria.ru/20230903/khakasiya-1893896295.html

Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сокола на пост главы республики

Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сокола на пост главы республики - РИА Новости, 03.09.2023

Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сокола на пост главы республики

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию депутата Госдумы Сергея Сокола в качестве кандидата на пост главы республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T07:43

2023-09-03T07:43

2023-09-03T08:06

политика

абакан

сергей сокол

госдума рф

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 3 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию депутата Госдумы Сергея Сокола в качестве кандидата на пост главы республики, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. В субботу попавший в реанимацию Сокол сообщил в своем телеграм-канале о снятии кандидатуры с выборов по состоянию здоровья. При этом заверил, что остается работать в республике и все обещанное избирателям обязательно выполнит. "Вчера к нам поступило его заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы республики Хакасия по состоянию здоровья. Избирком Хакасии на основании этого заявления принял решение о снятии с него статуса зарегистрированного кандидата", - сказал собеседник агентства. В четверг в пресс-службе "Единой России" сообщили РИА Новости о госпитализации депутата. Он был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, он находится в реанимации. Ранее сообщалось, что 21 июля Сокол с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщил, что вышел из больницы. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.

https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html

https://ria.ru/20230901/sokol-1893640395.html

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политика, абакан, сергей сокол, госдума рф, республика хакасия