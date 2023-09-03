https://ria.ru/20230903/izrail-1893921829.html

Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки

Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки - РИА Новости, 03.09.2023

Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами в свете субботних массовых... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:59

2023-09-03T12:59

2023-09-03T14:08

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тель-авив

израиль

эритрея

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами в свете субботних массовых беспорядков выходцев из Эритреи в Тель-Авиве, на которой постановил, что участники этих беспорядков подлежат немедленной депортации, сообщила канцелярия премьера. "Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию", - заявил Нетаньяху на встрече. В канцелярии премьера добавили, что Нетаньяху поручил профильным ведомствам разработать план по выдворению всех остальных нелегальных мигрантов из страны. По его словам, это поручение и есть причина сегодняшней встречи. Премьер назвал нелегальную миграцию из Африки реальной проблемой для будущего Израиля. "Мы справились с этой угрозой, построив забор безопасности (на границе с Египтом - ред.) ... Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, проникших в страну. Двенадцать тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льготных программ и других мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд мер ... к сожалению, все они были отклонены Верховным судом", - заявил Нетаньяху. В субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе.

https://ria.ru/20221002/izrail-1820958574.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху