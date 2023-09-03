Рейтинг@Mail.ru
Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 03.09.2023 (обновлено: 14:08 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/izrail-1893921829.html
Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки
Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки - РИА Новости, 03.09.2023
Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами в свете субботних массовых... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:59
2023-09-03T14:08
в мире
тель-авив
израиль
эритрея
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856935029_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_149a9c711373a551c7ecc6f99388cd34.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами в свете субботних массовых беспорядков выходцев из Эритреи в Тель-Авиве, на которой постановил, что участники этих беспорядков подлежат немедленной депортации, сообщила канцелярия премьера. "Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию", - заявил Нетаньяху на встрече. В канцелярии премьера добавили, что Нетаньяху поручил профильным ведомствам разработать план по выдворению всех остальных нелегальных мигрантов из страны. По его словам, это поручение и есть причина сегодняшней встречи. Премьер назвал нелегальную миграцию из Африки реальной проблемой для будущего Израиля. "Мы справились с этой угрозой, построив забор безопасности (на границе с Египтом - ред.) ... Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, проникших в страну. Двенадцать тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льготных программ и других мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд мер ... к сожалению, все они были отклонены Верховным судом", - заявил Нетаньяху. В субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе.
https://ria.ru/20221002/izrail-1820958574.html
тель-авив
израиль
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856935029_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_270ae94da9c006af4523f5571d7409de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Эритрея, Биньямин Нетаньяху
Израиль депортирует устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Африки

Нетаньяху: устроивших беспорядки в Тель-Авиве нелегалов из Эритреи депортируют

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские в Тель-Авиве
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал встречу министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами в свете субботних массовых беспорядков выходцев из Эритреи в Тель-Авиве, на которой постановил, что участники этих беспорядков подлежат немедленной депортации, сообщила канцелярия премьера.
«
"Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию", - заявил Нетаньяху на встрече.
В канцелярии премьера добавили, что Нетаньяху поручил профильным ведомствам разработать план по выдворению всех остальных нелегальных мигрантов из страны. По его словам, это поручение и есть причина сегодняшней встречи.
Премьер назвал нелегальную миграцию из Африки реальной проблемой для будущего Израиля.
«
"Мы справились с этой угрозой, построив забор безопасности (на границе с Египтом - ред.) ... Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, проникших в страну. Двенадцать тысяч из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льготных программ и других мер. Мы хотели большего, мы предложили ряд мер ... к сожалению, все они были отклонены Верховным судом", - заявил Нетаньяху.
В субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле.
На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом.
В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Израиль ожидает новых мигрантов с еврейскими корнями, заявил премьер Лапид
2 октября 2022, 12:14
 
В миреТель-АвивИзраильЭритреяБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала