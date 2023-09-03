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Это манипуляция. В Польше раскрыли ложь Запада о России
Это манипуляция. В Польше раскрыли ложь Запада о России - РИА Новости, 03.09.2023
Это манипуляция. В Польше раскрыли ложь Запада о России
Запад ошибается, считая, что украинский конфликт привел к повсеместной изоляции России. Об этом написал польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:22
2023-09-03T05:22
2023-09-03T05:22
в мире
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йоханнесбург
польша
брикс
украина
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Запад ошибается, считая, что украинский конфликт привел к повсеместной изоляции России. Об этом написал польский журналист Лукаш Важеха в статье для FPG24."Встреча в Йоханнесбурге показывает, в какой степени это (изоляция России. — Прим. ред.) манипуляция, а точнее простая ложь. Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира", — высказался журналист.По его словам, миф об изоляции России возникает из-за огромных "доз пропаганды", которые приводят к утрате полной картины положения дел.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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в мире, россия, йоханнесбург, польша, брикс, украина
В мире, Россия, Йоханнесбург, Польша, БРИКС, Украина
Это манипуляция. В Польше раскрыли ложь Запада о России
Польский журналист Важеха: Запад врет об изоляции России от мира из-за Украины