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Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией - РИА Новости, 03.09.2023
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20:41 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/israel-1893974219.html
Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией
Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией - РИА Новости, 03.09.2023
Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией
Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом на Кипр. Ремарки... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:41
2023-09-03T20:41
в мире
израиль
иордания
кипр
биньямин нетаньяху
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом на Кипр. Ремарки израильского лидера распространила канцелярия. "Африка удвоит свое население в ближайшие 20 лет. Израиль – благодаря проводимой мной экономической политике – стал одной из самых богатых стран в мире. К сожалению, в Африке голод и отсутствие экономического прогресса могут привести к новой волне проникновения. Поэтому несколько недель назад я приказал построить восточный забор, чтобы тем самым укрепить – прежде всего – границы и гарантировать, что у нас будет еврейское и демократическое государство." - заявил Нетаньяху. Премьер-министр также добавил, что в результате постройки заграждений на границе с Египтом его правительству удалось предотвратить проникновение по меньшей мере одного миллиона нелегальных мигрантов на территорию Израиля. Однако, с точки зрения главы израильского правительства, проблема еще не решена. Нетаньяху также напомнил, что Израиль не принял предложение ООН, согласно которому стране пришлось бы предоставить гражданство 16 тысячам нелегалов, создав прецедент для "миллионов африканцев, пытающихся проникнуть в Государство Израиль".
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в мире, израиль, иордания, кипр, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Иордания, Кипр, Биньямин Нетаньяху, ООН
Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией

Нетаньяху: Израиль построит стену на границе с Иорданией

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом на Кипр. Ремарки израильского лидера распространила канцелярия.
"Африка удвоит свое население в ближайшие 20 лет. Израиль – благодаря проводимой мной экономической политике – стал одной из самых богатых стран в мире. К сожалению, в Африке голод и отсутствие экономического прогресса могут привести к новой волне проникновения. Поэтому несколько недель назад я приказал построить восточный забор, чтобы тем самым укрепить – прежде всего – границы и гарантировать, что у нас будет еврейское и демократическое государство." - заявил Нетаньяху.
Премьер-министр также добавил, что в результате постройки заграждений на границе с Египтом его правительству удалось предотвратить проникновение по меньшей мере одного миллиона нелегальных мигрантов на территорию Израиля. Однако, с точки зрения главы израильского правительства, проблема еще не решена.
Нетаньяху также напомнил, что Израиль не принял предложение ООН, согласно которому стране пришлось бы предоставить гражданство 16 тысячам нелегалов, создав прецедент для "миллионов африканцев, пытающихся проникнуть в Государство Израиль".
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В миреИзраильИорданияКипрБиньямин НетаньяхуООН
 
 
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