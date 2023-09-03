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Инцидент с участием бойца СВО на контроле, заявил глава Ростовской области - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 03.09.2023 (обновлено: 03:16 04.09.2023)
https://ria.ru/20230903/intsident-1893982380.html
Инцидент с участием бойца СВО на контроле, заявил глава Ростовской области
Инцидент с участием бойца СВО на контроле, заявил глава Ростовской области - РИА Новости, 04.09.2023
Инцидент с участием бойца СВО на контроле, заявил глава Ростовской области
После конфликта возле кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника спецоперации стреляли из травматического оружия, выпустив в него 12... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-03T22:35
2023-09-04T03:16
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости. После конфликта возле кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника спецоперации стреляли из травматического оружия, выпустив в него 12 пуль, возбуждено уголовное дело, его ход будет на губернаторском контроле, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. "По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону", — говорится в сообщении. В настоящее время полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в Батайске, что под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника спецоперации стреляли из травматического оружия, выпустив в него 12 пуль. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону, 3 сентября в 02.38 мск в полицию Батайска поступило сообщение, что в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался. Ранее в местных соцсетях появилась информация, что возле кафе в центральном парке в городе Батайске, недалеко от Ростова-на-Дону, ночью третьего сентября толпа избила молодого человека, служившего в зоне проведения спецоперации. Со слов очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых мужчины. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив несколько раз в военного. Сейчас полиция разыскивает стрелявшего участника конфликта, который скрылся с места происшествия.
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происшествия, батайск, ростов-на-дону, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
Инцидент с участием бойца СВО на контроле, заявил глава Ростовской области

Голубев: по инциденту с участником СВО в Батайске возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости. После конфликта возле кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника спецоперации стреляли из травматического оружия, выпустив в него 12 пуль, возбуждено уголовное дело, его ход будет на губернаторском контроле, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«
"По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону", — говорится в сообщении.
В настоящее время полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в Батайске, что под Ростовом-на-Дону, в ходе которого в участника спецоперации стреляли из травматического оружия, выпустив в него 12 пуль.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону, 3 сентября в 02.38 мск в полицию Батайска поступило сообщение, что в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался.
Ранее в местных соцсетях появилась информация, что возле кафе в центральном парке в городе Батайске, недалеко от Ростова-на-Дону, ночью третьего сентября толпа избила молодого человека, служившего в зоне проведения спецоперации. Со слов очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых мужчины. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив несколько раз в военного.
Сейчас полиция разыскивает стрелявшего участника конфликта, который скрылся с места происшествия.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО
Вчера, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБатайскРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
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