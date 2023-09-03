https://ria.ru/20230903/impichment-1893978952.html

Конгрессвуман анонсировала расследование о возможном импичмете Байдену

Конгрессвуман анонсировала расследование о возможном импичмете Байдену - РИА Новости, 03.09.2023

Конгрессвуман анонсировала расследование о возможном импичмете Байдену

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин объявила о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:36

2023-09-03T21:36

2023-09-03T21:50

в мире

сша

делавэр

джо байден

кевин маккарти

марджори тейлор грин

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин объявила о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. "Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту", - написала она на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Грин добавила, что Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, все банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр, а также "перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок". В пятницу спикер палаты представителей США Кевин Маккарти высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. Ранее Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, заявляла, что расследование в рамках процедуры импичмента Байдену может быть запущено в сентябре. Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893831812.html

https://ria.ru/20230901/bayden-1893536712.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, кевин маккарти, марджори тейлор грин