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Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 03.09.2023
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:32
2023-09-03T20:32
2023-09-03T20:32
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КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение месяца, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Кубанские казаки активно поддерживают бойцов, регулярно доставляя на передовую гуманитарную помощь – с конца июля они вместе с инициативными группами, неравнодушными жителями и предпринимателями собрали и отправили в зону спецоперации свыше 90 тонн гуманитарной помощи. Всего казаки доставили уже около 2 250 тонн грузов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз гуманитарную помощь получили бойцы казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16), выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики. Кубанское казачье войско передало добровольцам 15 коптеров. Было также передано антидроновое ружье от Всероссийского казачьего общества. На данный момент боевые задачи в рамках спецоперации выполняют свыше 6 тысяч кубанских казаков, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, кубанское казачье войско, общество
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Кубанское казачье войско, Общество
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили 2250 тонн гумпомощи бойцам с начала СВО