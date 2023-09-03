Рейтинг@Mail.ru
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
20:32 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 03.09.2023
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:32
2023-09-03T20:32
надежные люди
луганская народная республика
кубанское казачье войско
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893971920_0:681:1125:1314_1920x0_80_0_0_5f34d136eca2d4af055ee8aff0cb86b2.jpg
КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение месяца, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Кубанские казаки активно поддерживают бойцов, регулярно доставляя на передовую гуманитарную помощь – с конца июля они вместе с инициативными группами, неравнодушными жителями и предпринимателями собрали и отправили в зону спецоперации свыше 90 тонн гуманитарной помощи. Всего казаки доставили уже около 2 250 тонн грузов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз гуманитарную помощь получили бойцы казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16), выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики. Кубанское казачье войско передало добровольцам 15 коптеров. Было также передано антидроновое ружье от Всероссийского казачьего общества. На данный момент боевые задачи в рамках спецоперации выполняют свыше 6 тысяч кубанских казаков, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893971920_0:576:1125:1420_1920x0_80_0_0_304be9d5293e161407e03dadaa3b19af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, кубанское казачье войско, общество
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Кубанское казачье войско, Общество
Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации

Кубанские казаки отправили 2250 тонн гумпомощи бойцам с начала СВО

© пресс-службы Кубанского казачьего войска. Кубанские казаки с начала СВО отправили свыше 2,2 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
Кубанские казаки с начала СВО отправили свыше 2,2 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
© пресс-службы Кубанского казачьего войска.
Кубанские казаки с начала СВО отправили свыше 2,2 тыс тонн гумпомощи в зону спецоперации
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение месяца, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
"Кубанские казаки активно поддерживают бойцов, регулярно доставляя на передовую гуманитарную помощь – с конца июля они вместе с инициативными группами, неравнодушными жителями и предпринимателями собрали и отправили в зону спецоперации свыше 90 тонн гуманитарной помощи. Всего казаки доставили уже около 2 250 тонн грузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз гуманитарную помощь получили бойцы казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16), выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики. Кубанское казачье войско передало добровольцам 15 коптеров. Было также передано антидроновое ружье от Всероссийского казачьего общества.
На данный момент боевые задачи в рамках спецоперации выполняют свыше 6 тысяч кубанских казаков, добавляют в пресс-службе.
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Дагестан передал 30 тонн гумпомощи военнослужащим в Запорожской области
31 августа, 23:21
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаКубанское казачье войскоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала