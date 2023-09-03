https://ria.ru/20230903/gumpomosch-1893972902.html

Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации

Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 03.09.2023

Кубанские казаки отправили 2,2 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации

Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:32

2023-09-03T20:32

2023-09-03T20:32

надежные люди

луганская народная республика

кубанское казачье войско

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893971920_0:681:1125:1314_1920x0_80_0_0_5f34d136eca2d4af055ee8aff0cb86b2.jpg

КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Кубанские казаки доставили около 2 250 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, более 90 тонн гумпомощи было собрано и отправлено казаками в течение месяца, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Кубанские казаки активно поддерживают бойцов, регулярно доставляя на передовую гуманитарную помощь – с конца июля они вместе с инициативными группами, неравнодушными жителями и предпринимателями собрали и отправили в зону спецоперации свыше 90 тонн гуманитарной помощи. Всего казаки доставили уже около 2 250 тонн грузов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этот раз гуманитарную помощь получили бойцы казачьего добровольческого отряда специального назначения "Кубань" (БАРС-16), выполняющие задачи на территории Луганской Народной Республики. Кубанское казачье войско передало добровольцам 15 коптеров. Было также передано антидроновое ружье от Всероссийского казачьего общества. На данный момент боевые задачи в рамках спецоперации выполняют свыше 6 тысяч кубанских казаков, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, кубанское казачье войско, общество