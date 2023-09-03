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ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-03T22:16
2023-09-03T22:16
2023-09-04T00:01
донецк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."На улице Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 года рождения", — говорится в публикации.Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по городу шесть ракет из РСЗО.Кроме того, как рассказал мэр столицы республики Алексей Кулемзин, под ударом оказался и Куйбышевский район, там пострадали два человека.ВСУ регулярно открывают огонь по городам ДНР. Так, в пятницу после атаки противника на торговый центр "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Донецка