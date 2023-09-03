Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 03.09.2023 (обновлено: 00:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230903/gibel-1893981291.html
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-03T22:16
2023-09-04T00:01
донецк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876065324_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_809f9148f7780e5b772260713863feeb.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."На улице Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 года рождения", — говорится в публикации.Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по городу шесть ракет из РСЗО.Кроме того, как рассказал мэр столицы республики Алексей Кулемзин, под ударом оказался и Куйбышевский район, там пострадали два человека.ВСУ регулярно открывают огонь по городам ДНР. Так, в пятницу после атаки противника на торговый центр "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876065324_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88bd675e9c6c1444cb4510c96b74191a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"На улице Шестакова, 30 погиб мужчина 1951 года рождения", — говорится в публикации.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по городу шесть ракет из РСЗО.
Кроме того, как рассказал мэр столицы республики Алексей Кулемзин, под ударом оказался и Куйбышевский район, там пострадали два человека.
ВСУ регулярно открывают огонь по городам ДНР. Так, в пятницу после атаки противника на торговый центр "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала