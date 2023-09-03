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Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых - РИА Новости, 03.09.2023
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08:00 03.09.2023 (обновлено: 08:04 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/germaniya-1893663461.html
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых - РИА Новости, 03.09.2023
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых
Экономика Германии превращается из локомотива Европы в "больного человека", пишут западные СМИ. Зависимость от китайского рынка, иммиграция, бюрократия,... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:00
2023-09-03T08:04
экономика
европа
сша
германия
мвф
g7
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экономика Германии превращается из локомотива Европы в "больного человека", пишут западные СМИ. Зависимость от китайского рынка, иммиграция, бюрократия, старение населения — все проблемы обостряются. Правительство не предлагает реформ, способных исправить ситуацию, а в министерстве экономики не верят в улучшение не только в ближайшей, но даже среднесрочной перспективе.Так было не всегдаПо прогнозам МВФ, в G7 сокращение ВВП ожидает только Германию, отмечает CNBC. И в следующие годы экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании. Рейтинговые агентства это подтверждают. Так, по подсчетам S&amp;P Global, в августе индекс деловой активности упал до минимума за три года — 44,7. Однако некоторые немецкие бизнесмены убеждены: все под контролем. Главный экономист Berenberg Economics Хольгер Шмидинг указывает на рекордную занятость, большое количество вакансий и лучшее географическое положение. А старший экономист Allianz по Европе Жасмин Грошль хотя и признает, что Германия впала в рецессию, уверена: дела не так плохи.Все помнят немецкое экономическое чудо 1950-х. Рост ВВП — десять-пятнадцать процентов в год. К 1960-м объем промышленного производства уступал только американскому. Этому во многом способствовали разумная социальная программа и план Маршалла, предусматривающий поставки оборудования и прочую помощь в восстановлении хозяйственной деятельности. В результате экономика преуспела как в индустриальной сфере, так и в сельском хозяйстве."Конечно, соседи хотели воспользоваться ситуацией. Так Германия получила обязательства перед бывшими участниками Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев. С одной стороны, это дало импульс к развитию, с другой — стало колоссальной нагрузкой, которая и определила текущие проблемы.Сами виноватыПартнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец объясняет: все беды из-за того, что Берлин поставил в приоритет политику в ущерб экономике. "Причем это произошло задолго до нынешних сложностей — когда страна согласилась дотировать слабые европейские экономики во имя статуса лидера ЕС", — уточняет он. К тому же Германия славится программами социальной поддержки, а это дополнительное давление на бюджет.Отдельная тема на этом фоне — растущая миграция. Большинство приезжает в страну за лучшей жизнью, и государство дает им возможность жить не работая. Как отмечают эксперты, притоку беженцев способствовали геополитические решения НАТО и самой Германии. Желая сохранить образ правоборцев, власти не решаются пересмотреть вопрос.Дает о себе знать и общеевропейская проблема — старение населения. С каждым годом уменьшается число работающих, растет нагрузка на пенсионную систему. Пожилые граждане дорого обходятся экономике, и правительства пытаются заставить людей трудиться как можно дольше. Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас заявил, что на континенте начался процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. "Многие развитые страны это переживают. Даже там, где на бумаге вопрос стоит менее остро, все решается за счет беженцев в первом поколении, а эта группа населения не способствует экономическому росту", — отмечает Михайлец.Кроме того, обращает внимание CNBC, из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии сократился объем экспорта автомобилей, машинного оборудования, инструментов, химикатов и другой ключевой продукции. Среди главных системных проблем — высокие корпоративные налоги, бюрократия, недостаток инвестиций в дорожную и цифровую инфраструктуру, а также энергокризис.Горькое лекарствоМинистерство экономики и защиты климата Германии не видит шансов для оживления экономики даже в среднесрочной перспективе. Падение производства и розничных продаж, инфляция и сложные внешнеэкономические условия не позволяют стране выбраться из ямы. Правительство пока не представило комплексного решения, отмечает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. А предлагаемые пути выхода из кризиса вызывают много вопросов.Например, пенсионная реформа не поможет увеличить трудоспособность пожилых граждан. "Стоять у станка в 70 лет все равно не получится, так что люди просто перейдут на другие программы социальной поддержки. Немецкое правительство не может их сократить, иначе получит бурю протестов", — уверен Беляев. Выход он видит в развитии технологий искусственного интеллекта и роботизации производств.От снижения цен на газ промышленности также не стало легче. Проблема в том, что ФРГ лишилась долгосрочных контрактов и части инфраструктуры — потеря "Северных потоков" и закрытие АЭС усиливают рецессию.По мнению аналитиков, единственный для Германии способ "выздороветь" — выработать прагматичный подход к экономике. Налаживание партнерских связей с Азией обеспечит развитие промышленного и технологического секторов, привлечет инвесторов, создаст поток трудовой миграции. Но для этого нужно отказаться от политических амбиций при принятии решений.
https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html
https://ria.ru/20230803/spg-1887743537.html
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экономика, европа, сша, германия, мвф, g7
Экономика, Европа, США, Германия, МВФ, G7
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых

CNBC: Зависимость от китайского рынка привела к рецессии немецкой экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Экономика Германии превращается из локомотива Европы в "больного человека", пишут западные СМИ. Зависимость от китайского рынка, иммиграция, бюрократия, старение населения — все проблемы обостряются. Правительство не предлагает реформ, способных исправить ситуацию, а в министерстве экономики не верят в улучшение не только в ближайшей, но даже среднесрочной перспективе.

Так было не всегда

По прогнозам МВФ, в G7 сокращение ВВП ожидает только Германию, отмечает CNBC. И в следующие годы экономика ФРГ будет расти медленнее, чем в США, Великобритании, Франции и Испании. Рейтинговые агентства это подтверждают. Так, по подсчетам S&P Global, в августе индекс деловой активности упал до минимума за три года — 44,7. Однако некоторые немецкие бизнесмены убеждены: все под контролем. Главный экономист Berenberg Economics Хольгер Шмидинг указывает на рекордную занятость, большое количество вакансий и лучшее географическое положение. А старший экономист Allianz по Европе Жасмин Грошль хотя и признает, что Германия впала в рецессию, уверена: дела не так плохи.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Все помнят немецкое экономическое чудо 1950-х. Рост ВВП — десять-пятнадцать процентов в год. К 1960-м объем промышленного производства уступал только американскому. Этому во многом способствовали разумная социальная программа и план Маршалла, предусматривающий поставки оборудования и прочую помощь в восстановлении хозяйственной деятельности. В результате экономика преуспела как в индустриальной сфере, так и в сельском хозяйстве.
"Конечно, соседи хотели воспользоваться ситуацией. Так Германия получила обязательства перед бывшими участниками Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев. С одной стороны, это дало импульс к развитию, с другой — стало колоссальной нагрузкой, которая и определила текущие проблемы.
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Сами виноваты

Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец объясняет: все беды из-за того, что Берлин поставил в приоритет политику в ущерб экономике. "Причем это произошло задолго до нынешних сложностей — когда страна согласилась дотировать слабые европейские экономики во имя статуса лидера ЕС", — уточняет он. К тому же Германия славится программами социальной поддержки, а это дополнительное давление на бюджет.
Отдельная тема на этом фоне — растущая миграция. Большинство приезжает в страну за лучшей жизнью, и государство дает им возможность жить не работая. Как отмечают эксперты, притоку беженцев способствовали геополитические решения НАТО и самой Германии. Желая сохранить образ правоборцев, власти не решаются пересмотреть вопрос.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мигранты во время акции против беженцев в Берлине
Дает о себе знать и общеевропейская проблема — старение населения. С каждым годом уменьшается число работающих, растет нагрузка на пенсионную систему. Пожилые граждане дорого обходятся экономике, и правительства пытаются заставить людей трудиться как можно дольше. Экс-депутат Европарламента Нотис Мариас заявил, что на континенте начался процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет. "Многие развитые страны это переживают. Даже там, где на бумаге вопрос стоит менее остро, все решается за счет беженцев в первом поколении, а эта группа населения не способствует экономическому росту", — отмечает Михайлец.
Кроме того, обращает внимание CNBC, из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии сократился объем экспорта автомобилей, машинного оборудования, инструментов, химикатов и другой ключевой продукции. Среди главных системных проблем — высокие корпоративные налоги, бюрократия, недостаток инвестиций в дорожную и цифровую инфраструктуру, а также энергокризис.
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3 августа, 08:00

Горькое лекарство

Министерство экономики и защиты климата Германии не видит шансов для оживления экономики даже в среднесрочной перспективе. Падение производства и розничных продаж, инфляция и сложные внешнеэкономические условия не позволяют стране выбраться из ямы. Правительство пока не представило комплексного решения, отмечает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. А предлагаемые пути выхода из кризиса вызывают много вопросов.
Например, пенсионная реформа не поможет увеличить трудоспособность пожилых граждан. "Стоять у станка в 70 лет все равно не получится, так что люди просто перейдут на другие программы социальной поддержки. Немецкое правительство не может их сократить, иначе получит бурю протестов", — уверен Беляев. Выход он видит в развитии технологий искусственного интеллекта и роботизации производств.
© AP Photo / Joerg SarbachПожилая пара в Куксхафене, Германия
Пожилая пара в Куксхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Пожилая пара в Куксхафене, Германия
От снижения цен на газ промышленности также не стало легче. Проблема в том, что ФРГ лишилась долгосрочных контрактов и части инфраструктуры — потеря "Северных потоков" и закрытие АЭС усиливают рецессию.
По мнению аналитиков, единственный для Германии способ "выздороветь" — выработать прагматичный подход к экономике. Налаживание партнерских связей с Азией обеспечит развитие промышленного и технологического секторов, привлечет инвесторов, создаст поток трудовой миграции. Но для этого нужно отказаться от политических амбиций при принятии решений.
 
ЭкономикаЕвропаСШАГерманияМВФG7
 
 
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