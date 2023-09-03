"Будут последствия". В США предупредили Францию о надвигающейся катастрофе
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал события в Африке серьёзной угрозой Франции
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Процесс деколонизации Африки несет большую угрозу Франции, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
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"Я считаю, что регион просыпается. Жители начинают понимать, что <…> Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие <…> прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают", — сказал он.
По мнению Риттера, события в Габоне стали манифестацией процесса деколонизации в Африке, который особенно больно ударил по Франции, продолжавшей доминировать над частью стран континента в политическом, экономическом и военном планах. Более того, Габон был французским источником урана и подарил Парижу независимость от США в сфере ядерной энергетики, подчеркнул эксперт.
"Будут также политические последствия, поскольку многие из французских политических элит достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке. Так что последствия будут", — предупредил Риттер.
Происходящее на африканском континенте представляет экзистенциальную угрозу для Франции, резюмировал экс-разведчик.
Военные Габона 30 августа объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президента Габона Али Бонго Ондимба отправили в отставку. Согласно заявлению военных, он находится под домашним арестом. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
Габон — бывшая французская колония. Там работают более 80 французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона — марганца. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. Также на территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке.
До этого, в конце июля, произошел переворот в Нигере. Военные объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили произошедшее.
Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы полторы тысячи и тысяча французских военных соответственно.