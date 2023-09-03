https://ria.ru/20230903/foto-1893885341.html

Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России

Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России - РИА Новости, 03.09.2023

Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России

Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед "шпионажем" со стороны России. Об этом пишет обозреватель INN Poland Конрад РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T00:50

2023-09-03T00:50

2023-09-03T00:50

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польша

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МОСКВА, 3 сен —РИА Новости. Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед "шпионажем" со стороны России. Об этом пишет обозреватель INN Poland Конрад Багиньский."У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <...> Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши", — поделился журналист.По его словам, список объектов, которые запрещено фотографировать, никто не увидит, так как считается, что перечень важных для обороны локаций может стать "меню" для шпионов и диверсантов. Именно в этом, отметил автор, и заключается абсурдность запрета.Кроме того, съемка в общественных местах может привести к проблемам с полицией, так как представители правоохранительных органов будут вынуждены забрать телефон у сделавшего снимок гражданина. Непонятно, уточнил автор, можно ли будет фотографировать, например, в лесу или на пляже, так как эти локации могут оказаться тренировочным полигоном.В материале уточняется, что в польском Сейме уже приняли поправку к "Закону о защите Родины", в которой подразумевается запрет на фото или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.

https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html

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