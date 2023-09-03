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Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России - РИА Новости, 03.09.2023
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00:50 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/foto-1893885341.html
Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России
Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России - РИА Новости, 03.09.2023
Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России
Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед "шпионажем" со стороны России. Об этом пишет обозреватель INN Poland Конрад РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T00:50
2023-09-03T00:50
в мире
польша
россия
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МОСКВА, 3 сен —РИА Новости. Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед "шпионажем" со стороны России. Об этом пишет обозреватель INN Poland Конрад Багиньский."У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. &lt;...&gt; Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши", — поделился журналист.По его словам, список объектов, которые запрещено фотографировать, никто не увидит, так как считается, что перечень важных для обороны локаций может стать "меню" для шпионов и диверсантов. Именно в этом, отметил автор, и заключается абсурдность запрета.Кроме того, съемка в общественных местах может привести к проблемам с полицией, так как представители правоохранительных органов будут вынуждены забрать телефон у сделавшего снимок гражданина. Непонятно, уточнил автор, можно ли будет фотографировать, например, в лесу или на пляже, так как эти локации могут оказаться тренировочным полигоном.В материале уточняется, что в польском Сейме уже приняли поправку к "Закону о защите Родины", в которой подразумевается запрет на фото или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
Затронет половину страны. В Польше испугались новых проблем из-за России

INN Poland: в Польше ввели ограничения на фотосъемку из-за страха перед Россией

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен —РИА Новости. Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед "шпионажем" со стороны России. Об этом пишет обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.
«
"У нас в Польше ввели новые абсурдные правила, которые запрещают фотографировать многие объекты. Но неизвестно, какие именно. <...> Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши", — поделился журналист.
По его словам, список объектов, которые запрещено фотографировать, никто не увидит, так как считается, что перечень важных для обороны локаций может стать "меню" для шпионов и диверсантов. Именно в этом, отметил автор, и заключается абсурдность запрета.
Кроме того, съемка в общественных местах может привести к проблемам с полицией, так как представители правоохранительных органов будут вынуждены забрать телефон у сделавшего снимок гражданина. Непонятно, уточнил автор, можно ли будет фотографировать, например, в лесу или на пляже, так как эти локации могут оказаться тренировочным полигоном.
В материале уточняется, что в польском Сейме уже приняли поправку к "Закону о защите Родины", в которой подразумевается запрет на фото или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.
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