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Украина получила от Запада помощь на сто миллиардов долларов - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html
Украина получила от Запада помощь на сто миллиардов долларов
Украина получила от Запада помощь на сто миллиардов долларов - РИА Новости, 03.09.2023
Украина получила от Запада помощь на сто миллиардов долларов
Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном 100 миллиардам долларов, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:29
2023-09-03T18:29
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
сша
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном 100 миллиардам долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству "Укринформ". "Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи.. Мы (Украина - ред.) получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов долларов", - приводит слова Резникова агентство. По словам министра, только от США Киев получил более 50 миллиардов, сумма подходит "уже под 60". Он отметил, что на приобретение военного оружия и техники также "тратятся средства из госбюджета", однако большая часть госсредств идет на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций. "Поэтому если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то те вещи, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это на другие средства, средства других стран", – пояснил Резников. Министр обороны прокомментировал также вопрос отсутствия торгов и конкуренции при заключении контрактов по закупкам. Он напомнил, что по закону во время военного положения, по сокращенной процедуре заключались контракты "со всеми и на все, что было нужно" ВСУ. По его данным, доля проблемной дебиторской задолженности по всему объему закупок составляет всего 2,7%. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
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украина, алексей резников, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Россия, В мире
Украина получила от Запада помощь на сто миллиардов долларов

МО: Киев получил от Запада помощь на сто миллиардов долларов с февраля 2022 года

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украина с февраля прошлого года получила от партнеров военной помощи в денежном эквиваленте равном 100 миллиардам долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству "Укринформ".
"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи.. Мы (Украина - ред.) получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов, и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов долларов", - приводит слова Резникова агентство.
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По словам министра, только от США Киев получил более 50 миллиардов, сумма подходит "уже под 60". Он отметил, что на приобретение военного оружия и техники также "тратятся средства из госбюджета", однако большая часть госсредств идет на денежное довольствие украинских военных и выплаты компенсаций.
"Поэтому если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то те вещи, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это на другие средства, средства других стран", – пояснил Резников.
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Министр обороны прокомментировал также вопрос отсутствия торгов и конкуренции при заключении контрактов по закупкам. Он напомнил, что по закону во время военного положения, по сокращенной процедуре заключались контракты "со всеми и на все, что было нужно" ВСУ. По его данным, доля проблемной дебиторской задолженности по всему объему закупок составляет всего 2,7%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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