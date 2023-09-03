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В Самарской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 03.09.2023
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08:41 03.09.2023 (обновлено: 09:43 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/dtp-1893898736.html
В Самарской области произошло смертельное ДТП
В Самарской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 03.09.2023
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Водитель погиб и двое пострадали в аварии трех легковых автомобилей в Самарской области в субботу вечером на 85 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс -... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:41
2023-09-03T09:43
происшествия
самарская область
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САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Водитель погиб и двое пострадали в аварии трех легковых автомобилей в Самарской области в субботу вечером на 85 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, сообщили в Telegram-каналах региональных управлений МВД и МЧС. По информации правоохранительных органов, 2 сентября в 22. 45 (21.45 мск) житель Чапаевска 1966 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21093 со стороны Самары в направлении Чапаевска по автодороге Самара – Пугачев - Энгельс – Волгоград, на 85 км нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением водителя 2000 года рождения, после чего отечественная легковушка столкнулась с Renault Logan под управлением жителя поселка Безенчук 1988 года рождения, который ехал во встречном направлении. "Водитель автомобиля ВАЗ-21093 скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и женщина-пассажир Renault Logan госпитализированы машиной скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. На месте происшествия в субботу вечером работали руководители территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, опрашивали очевидцев, устанавливали обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области произошло смертельное ДТП

В ДТП в Самарской области один человек погиб и двое пострадали

© ГУМВД России по Самарской областиДТП в Новокуйбышевске
ДТП в Новокуйбышевске
© ГУМВД России по Самарской области
ДТП в Новокуйбышевске
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Водитель погиб и двое пострадали в аварии трех легковых автомобилей в Самарской области в субботу вечером на 85 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, сообщили в Telegram-каналах региональных управлений МВД и МЧС.
По информации правоохранительных органов, 2 сентября в 22. 45 (21.45 мск) житель Чапаевска 1966 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21093 со стороны Самары в направлении Чапаевска по автодороге Самара – Пугачев - Энгельс – Волгоград, на 85 км нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением водителя 2000 года рождения, после чего отечественная легковушка столкнулась с Renault Logan под управлением жителя поселка Безенчук 1988 года рождения, который ехал во встречном направлении.
«
"Водитель автомобиля ВАЗ-21093 скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и женщина-пассажир Renault Logan госпитализированы машиной скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия в субботу вечером работали руководители территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, опрашивали очевидцев, устанавливали обстоятельства аварии.
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ПроисшествияСамарская область
 
 
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