https://ria.ru/20230903/drony-1893962090.html
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине - РИА Новости, 03.09.2023
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине
Министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:50
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников. "Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах", - приводит слова Резникова издание "РБК-Украина". По словам украинского министра, на решение вопроса по упрощению процедуры производства беспилотников ушло около года, что повлекло "принципиальные изменения" в процессах взаимодействия минобороны и других "подразделений". В прошлом месяце Резников сообщал, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В марте глава госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будут направлены дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230903/ukraine-1893961507.html
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украина, алексей резников, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, В мире
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине
Резников спрогнозировал резкое увеличение производства дронов на Украине осенью
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Министерство обороны Украины ожидает бум производства
украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников.
"Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах", - приводит слова Резникова издание "РБК-Украина".
По словам украинского министра, на решение вопроса по упрощению процедуры производства беспилотников ушло около года, что повлекло "принципиальные изменения" в процессах взаимодействия минобороны и других "подразделений".
В прошлом месяце Резников сообщал, что на вооружении ВСУ
уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
В марте глава госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будут направлены дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
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