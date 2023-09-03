Рейтинг@Mail.ru
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/drony-1893962090.html
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине - РИА Новости, 03.09.2023
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине
Министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:50
2023-09-03T18:50
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников. "Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах", - приводит слова Резникова издание "РБК-Украина". По словам украинского министра, на решение вопроса по упрощению процедуры производства беспилотников ушло около года, что повлекло "принципиальные изменения" в процессах взаимодействия минобороны и других "подразделений". В прошлом месяце Резников сообщал, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В марте глава госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будут направлены дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230903/ukraine-1893961507.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, алексей резников, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, В мире
Резников спрогнозировал увеличение производства дронов на Украине

Резников спрогнозировал резкое увеличение производства дронов на Украине осенью

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство обороны Украины ожидает бум производства украинских дронов нынешней осенью, заявил глава ведомства Алексей Резников.
"Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах", - приводит слова Резникова издание "РБК-Украина".
По словам украинского министра, на решение вопроса по упрощению процедуры производства беспилотников ушло около года, что повлекло "принципиальные изменения" в процессах взаимодействия минобороны и других "подразделений".
В прошлом месяце Резников сообщал, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
В марте глава госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будут направлены дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала