https://ria.ru/20230903/draka-1893980224.html
В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО
В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО - РИА Новости, 03.09.2023
В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО
Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в городе Батайск, в ходе которого предположительно в участника спецоперации... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:04
2023-09-03T22:04
2023-09-03T22:04
происшествия
батайск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в городе Батайск, в ходе которого предположительно в участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Третьего сентября в 2.38 в полицию города Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении. В воскресение днем в местных соцсетях появилась информация, что возле кафе в центральном парке в городе Батайске под Ростовом-на-Дону, ночью 3 сентября толпа избила молодого человека, который якобы служил в зоне проведения спецоперации. Со слов предполагаемых очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых жителя. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив несколько раз в оппонента. В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего участника конфликта, который скрылся с места происшествия. "Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося участника конфликта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в главке МВД по области.
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происшествия, батайск, ростовская область, россия
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия
В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО
МВД: в драке у кафе в Ростовской области пострадал, предположительно, боец СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в городе Батайск, в ходе которого предположительно в участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Третьего сентября в 2.38 в полицию города Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.
В воскресение днем в местных соцсетях появилась информация, что возле кафе в центральном парке в городе Батайске под Ростовом-на-Дону
, ночью 3 сентября толпа избила молодого человека, который якобы служил в зоне проведения спецоперации.
Со слов предполагаемых очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых жителя. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив несколько раз в оппонента. В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего участника конфликта, который скрылся с места происшествия.
"Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося участника конфликта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в главке МВД по области.
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