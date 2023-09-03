https://ria.ru/20230903/draka-1893980224.html

В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО

В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО - РИА Новости, 03.09.2023

В драке у кафе в Ростовской области мог пострадать боец СВО

Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в городе Батайск, в ходе которого предположительно в участника спецоперации... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T22:04

2023-09-03T22:04

2023-09-03T22:04

происшествия

батайск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Полиция Ростовской области устанавливает обстоятельства конфликта возле кафе в городе Батайск, в ходе которого предположительно в участника спецоперации выпустили 12 пуль из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Третьего сентября в 2.38 в полицию города Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении. В воскресение днем в местных соцсетях появилась информация, что возле кафе в центральном парке в городе Батайске под Ростовом-на-Дону, ночью 3 сентября толпа избила молодого человека, который якобы служил в зоне проведения спецоперации. Со слов предполагаемых очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых жителя. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив несколько раз в оппонента. В настоящее время полиция разыскивает стрелявшего участника конфликта, который скрылся с места происшествия. "Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание скрывшегося участника конфликта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в главке МВД по области.

https://ria.ru/20230831/konflikt-1893512957.html

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происшествия, батайск, ростовская область, россия