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В Донецке почтили память детей, погибших от украинского терроризма - РИА Новости, 03.09.2023
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15:41 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/donetsk-1893939200.html
В Донецке почтили память детей, погибших от украинского терроризма
В Донецке почтили память детей, погибших от украинского терроризма - РИА Новости, 03.09.2023
В Донецке почтили память детей, погибших от украинского терроризма
В Донецке молодые активисты возложили цветы у Аллеи Ангелов, они почтили память детей, погибших от террористических действий украинского режима, передает... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:41
2023-09-03T15:41
донецк
россия
беслан
общество
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В Донецке молодые активисты возложили цветы у Аллеи Ангелов, они почтили память детей, погибших от террористических действий украинского режима, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня с ребятами приехали, возложили цветы, ведь сегодня день борьбы против терроризма, и решили возложить цветы детям, которые погибли от украинского терроризма … я все понимаю, но, если бы они сражались, как наши ребята - в полях, на передке, но, когда они начинают бить по тылу, по детским садам, по школам, это уже нельзя назвать просто какой-то войной, это уже более похоже на терроризм", - рассказал один из активистов Дмитрий Коновалов. Отдельно он также выразил свои соболезнования и вспомнил и трагедию, которая произошла двумя днями ранее, когда от очередного обстрела украинских войск в центре Донецка около крупного торгового центра снова погиб ребенок - девочка в возрасте 6 лет. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
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донецк, россия, беслан, общество
Донецк, Россия, Беслан, Общество
В Донецке почтили память детей, погибших от украинского терроризма

В Донецке почтили память погибших детей, возложив цветы у Аллеи Ангелов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЦветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в парке Победы Калининского района Донецка . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В Донецке молодые активисты возложили цветы у Аллеи Ангелов, они почтили память детей, погибших от террористических действий украинского режима, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня с ребятами приехали, возложили цветы, ведь сегодня день борьбы против терроризма, и решили возложить цветы детям, которые погибли от украинского терроризма … я все понимаю, но, если бы они сражались, как наши ребята - в полях, на передке, но, когда они начинают бить по тылу, по детским садам, по школам, это уже нельзя назвать просто какой-то войной, это уже более похоже на терроризм", - рассказал один из активистов Дмитрий Коновалов.
Отдельно он также выразил свои соболезнования и вспомнил и трагедию, которая произошла двумя днями ранее, когда от очередного обстрела украинских войск в центре Донецка около крупного торгового центра снова погиб ребенок - девочка в возрасте 6 лет.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
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