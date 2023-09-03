https://ria.ru/20230903/delu-1893954364.html

Коломойский проходит по делу гражданином Израиля, пишут СМИ

Коломойский проходит по делу гражданином Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2023

Коломойский проходит по делу гражданином Израиля, пишут СМИ

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:25

2023-09-03T17:25

2023-09-03T17:25

в мире

игорь коломойский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

служба безопасности украины

сергей лещенко

владимир зеленский

израиль

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра, лишенный украинского гражданства, сообщает издание "Страна". В субботу издание писало, что суд в Киеве арестовал на два месяца украинского олигарха Коломойского, которого СБУ обвиняет в мошенничестве и легализации полученного преступным путём имущества. "Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины", - указывает издание в своем телеграм-канале. В июле прошлого года украинское издание "Цензор" писало, что миграционная служба Украины обозначила паспорт Коломойского как недействительный. Позже являвшийся тогда советником руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключал передачи Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование. Лещенко заявлял, что придерживается мнения, что Коломойского в США приговорят, если посчитают нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу. Как писало ранее издание "Страна", одной из причин, почему заведено дело против Коломойского, являются отношения с США, где бизнесмена уже давно считают "центром коррупции" на Украине и требуют от украинских властей с ним "разобраться". В сообщении отмечается, что сейчас происходит конфликт интересов между СБУ, с одной стороны, и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), с другой. Заявленное ранее Владимиром Зеленским намерение приравнять "коррупцию к госизмене" не исключает в будущем расследование крупных коррупционных дел СБУ, что негативно скажется на "непростых отношениях Банковой (улица, где расположен Офис Зеленского) и НАБУ". По мнению "Страны", отправкой Коломойского в тюрьму Зеленский "как бы показывает американцам, что СБУ может бороться с коррупций не хуже, чем НАБУ", тем самым желая усилить свои позиции на переговорах в США, куда он в сентябре отправится с визитом.

https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893808102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины, сергей лещенко, владимир зеленский, израиль, кипр, сша