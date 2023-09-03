https://ria.ru/20230903/crimea-1893977783.html

В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма - РИА Новости, 03.09.2023

В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:19

2023-09-03T21:19

2023-09-03T21:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Это заявление не главы государства, а какого-то аниматора "95-го квартала". Во-первых, нет оккупации Крыма, жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное - защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленский, говоря о жертвах, умолчал о реальных потерях украинских войск на полях сражений и о том, как в городах Украины матери и жены погибших солдат уже выходят на улицы и площади, протестуя из-за "бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза". "Здесь ему пора задуматься, если есть чем", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html

https://ria.ru/20230903/crimea-1893970579.html

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