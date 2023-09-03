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В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/crimea-1893977783.html
В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма - РИА Новости, 03.09.2023
В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма
Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T21:19
2023-09-03T21:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
леонид ивлев
владимир зеленский
госдума рф
оон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв. "Это заявление не главы государства, а какого-то аниматора "95-го квартала". Во-первых, нет оккупации Крыма, жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное - защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, Зеленский, говоря о жертвах, умолчал о реальных потерях украинских войск на полях сражений и о том, как в городах Украины матери и жены погибших солдат уже выходят на улицы и площади, протестуя из-за "бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза". "Здесь ему пора задуматься, если есть чем", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html
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россия, украина, леонид ивлев, владимир зеленский, госдума рф, оон, владимир путин, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Госдума РФ, ООН, Владимир Путин, США, В мире
В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Россия никогда не отдаст Крымский полуостров ни дипломатическим, ни военным путем, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Владимир Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что вопрос "деоккупации" Крыма можно решать дипломатическим или военным путем и призвал российские войска уйти с полуострова "без давления украинской армии", чтобы избежать жертв.
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"Это заявление не главы государства, а какого-то аниматора "95-го квартала". Во-первых, нет оккупации Крыма, жители Крыма добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме. Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное - защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности", - сказал Ивлев РИА Новости.
При этом, по его словам, Зеленский, говоря о жертвах, умолчал о реальных потерях украинских войск на полях сражений и о том, как в городах Украины матери и жены погибших солдат уже выходят на улицы и площади, протестуя из-за "бойни, развязанной киевской властью на деньги и вооружение США и Евросоюза".
"Здесь ему пора задуматься, если есть чем", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийГосдума РФООНВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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