https://ria.ru/20230903/crimea-1893970579.html
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове - РИА Новости, 03.09.2023
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:10
2023-09-03T20:10
2023-09-03T20:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
заур смирнов
владимир зеленский
оон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации. Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что "без деоккупации Крыма и Донбасса" и освобождения остальных территорий не будет "настоящего мира ни в Украине, ни на всем европейском пространстве". По его словам, в российском Крыму нет цивилизации, туризма и новых рабочих мест, туда также, якобы не пришел бизнес. "Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке и тогда он сможет лично увидеть, как изменился полуостров, и "покаяться за свое вранье". "Когда Зеленского будут провозить в клетке по улицам крымских городов, он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, севастополь, заур смирнов, владимир зеленский, оон, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, В мире
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове
Смирнов назвал заявление Зеленского об отсутствии цивилизации в Крыму ложью
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации.
Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что "без деоккупации Крыма и Донбасса" и освобождения остальных территорий не будет "настоящего мира ни в Украине, ни на всем европейском пространстве". По его словам, в российском Крыму нет цивилизации, туризма и новых рабочих мест, туда также, якобы не пришел бизнес.
"Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке и тогда он сможет лично увидеть, как изменился полуостров, и "покаяться за свое вранье". "Когда Зеленского будут провозить в клетке по улицам крымских городов, он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу