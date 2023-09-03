Рейтинг@Mail.ru
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/crimea-1893970579.html
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове - РИА Новости, 03.09.2023
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:10
2023-09-03T20:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
заур смирнов
владимир зеленский
оон
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации. Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что "без деоккупации Крыма и Донбасса" и освобождения остальных территорий не будет "настоящего мира ни в Украине, ни на всем европейском пространстве". По его словам, в российском Крыму нет цивилизации, туризма и новых рабочих мест, туда также, якобы не пришел бизнес. "Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке и тогда он сможет лично увидеть, как изменился полуостров, и "покаяться за свое вранье". "Когда Зеленского будут провозить в клетке по улицам крымских городов, он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, заур смирнов, владимир зеленский, оон, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, В мире
В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове

Смирнов назвал заявление Зеленского об отсутствии цивилизации в Крыму ложью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации.
Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что "без деоккупации Крыма и Донбасса" и освобождения остальных территорий не будет "настоящего мира ни в Украине, ни на всем европейском пространстве". По его словам, в российском Крыму нет цивилизации, туризма и новых рабочих мест, туда также, якобы не пришел бизнес.
"Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке и тогда он сможет лично увидеть, как изменился полуостров, и "покаяться за свое вранье". "Когда Зеленского будут провозить в клетке по улицам крымских городов, он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Процесс запущен. Зеленскому сообщили о новом плане НАТО по Крыму и Донбассу
2 сентября, 09:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольЗаур СмирновВладимир ЗеленскийООНВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала