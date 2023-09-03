https://ria.ru/20230903/crimea-1893970579.html

В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове

В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове - РИА Новости, 03.09.2023

В Крыму Зеленского уличили во лжи о жизни на полуострове

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:10

2023-09-03T20:10

2023-09-03T20:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

заур смирнов

владимир зеленский

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал ложью и лицемерием заявление Владимира Зеленского о том, что в российском Крыму нет цивилизации. Ранее Зеленский во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии заявил, что "без деоккупации Крыма и Донбасса" и освобождения остальных территорий не будет "настоящего мира ни в Украине, ни на всем европейском пространстве". По его словам, в российском Крыму нет цивилизации, туризма и новых рабочих мест, туда также, якобы не пришел бизнес. "Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке и тогда он сможет лично увидеть, как изменился полуостров, и "покаяться за свое вранье". "Когда Зеленского будут провозить в клетке по улицам крымских городов, он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, севастополь, заур смирнов, владимир зеленский, оон, владимир путин, в мире