Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:21 03.09.2023 (обновлено: 19:52 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/bog-1893936537.html
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих - РИА Новости, 03.09.2023
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:21
2023-09-03T19:52
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
религия
россия
русская православная церковь
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/67/1536986722_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_45f61fb0270e12ee5cffab878abab703.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей "краеугольным камнем". "В древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте этой конструкции должен быть камень-замок. На него направлены все силы тяготения. Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем", - рассказал патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя в день памяти собора Московских святых. По его словам, верующие следуют за своим Господом, "а он нас всех соединяет". "Покуда мы будем уверены в том, что именно следование его заповедям и его слову определяет подлинный путь духовного и даже всестороннего развития человеческой личности, мы будем сохранять способность созидать свою жизнь на этом краеугольном камне, избегать искушений, соблазнов всякого рода потрясений", - сообщил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230828/vera-1892631545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/67/1536986722_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b605c95ba0f599f7cb8f06137a6aace1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, религия, россия, русская православная церковь, православие
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Религия, Россия, Русская православная церковь, Православие
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих

Патриарх Кирилл: Бог является лидером и краеугольным камнем для верующих

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей "краеугольным камнем".
«
"В древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте этой конструкции должен быть камень-замок. На него направлены все силы тяготения. Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем", - рассказал патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя в день памяти собора Московских святых.
По его словам, верующие следуют за своим Господом, "а он нас всех соединяет".
"Покуда мы будем уверены в том, что именно следование его заповедям и его слову определяет подлинный путь духовного и даже всестороннего развития человеческой личности, мы будем сохранять способность созидать свою жизнь на этом краеугольном камне, избегать искушений, соблазнов всякого рода потрясений", - сообщил патриарх Кирилл.
Руководитель военного отдела и специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Коротков проводит молебен перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца для артиллеристов ВС РФ на передовой позиции в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте
28 августа, 12:01
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРелигияРоссияРусская православная церковьПравославие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала