https://ria.ru/20230903/bog-1893936537.html

Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих

Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих - РИА Новости, 03.09.2023

Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:21

2023-09-03T15:21

2023-09-03T19:52

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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религия

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей "краеугольным камнем". "В древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте этой конструкции должен быть камень-замок. На него направлены все силы тяготения. Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем", - рассказал патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя в день памяти собора Московских святых. По его словам, верующие следуют за своим Господом, "а он нас всех соединяет". "Покуда мы будем уверены в том, что именно следование его заповедям и его слову определяет подлинный путь духовного и даже всестороннего развития человеческой личности, мы будем сохранять способность созидать свою жизнь на этом краеугольном камне, избегать искушений, соблазнов всякого рода потрясений", - сообщил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230828/vera-1892631545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, религия, россия, русская православная церковь, православие