https://ria.ru/20230903/bog-1893936537.html
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих - РИА Новости, 03.09.2023
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:21
2023-09-03T15:21
2023-09-03T19:52
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
религия
россия
русская православная церковь
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/67/1536986722_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_45f61fb0270e12ee5cffab878abab703.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей "краеугольным камнем". "В древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте этой конструкции должен быть камень-замок. На него направлены все силы тяготения. Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем", - рассказал патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя в день памяти собора Московских святых. По его словам, верующие следуют за своим Господом, "а он нас всех соединяет". "Покуда мы будем уверены в том, что именно следование его заповедям и его слову определяет подлинный путь духовного и даже всестороннего развития человеческой личности, мы будем сохранять способность созидать свою жизнь на этом краеугольном камне, избегать искушений, соблазнов всякого рода потрясений", - сообщил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230828/vera-1892631545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/67/1536986722_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b605c95ba0f599f7cb8f06137a6aace1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, религия, россия, русская православная церковь, православие
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Религия, Россия, Русская православная церковь, Православие
Патриарх Кирилл назвал Бога краеугольным камнем для верующих
Патриарх Кирилл: Бог является лидером и краеугольным камнем для верующих
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Храме Христа Спасителя рассказал, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей "краеугольным камнем".
«
"В древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте этой конструкции должен быть камень-замок. На него направлены все силы тяготения. Иисус Христос и стал тем камнем, удерживающим мир от распада. А еще божественное водительство воспринимается как божественное лидерство. Господь должен быть впереди всех, чтобы, взирая на него, мы шли по его пути. Вот тогда Господь и становится для нас краеугольным камнем", - рассказал патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя в день памяти собора Московских святых.
По его словам, верующие следуют за своим Господом, "а он нас всех соединяет".
"Покуда мы будем уверены в том, что именно следование его заповедям и его слову определяет подлинный путь духовного и даже всестороннего развития человеческой личности, мы будем сохранять способность созидать свою жизнь на этом краеугольном камне, избегать искушений, соблазнов всякого рода потрясений", - сообщил патриарх Кирилл.
Российские бойцы рассказали о роли веры на фронте