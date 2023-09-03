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В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html
В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине
В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине - РИА Новости, 03.09.2023
В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине
Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, пишет отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T11:21
2023-09-03T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ричард бэрронс
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, пишет отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, в своей статье для британской газеты Financial Times."Определяющим фактором военного успеха является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины. Можно было бы поставлять больше из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, наращивающих свою оборонную промышленность. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года", - пишет Бэрронс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893369724.html
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в мире, украина, ричард бэрронс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ричард Бэрронс
В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине

Генерал Бэрронс: Запад начнет усиленно поставлять ВСУ боеприпасы к середине 2024

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Запад начнет усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, пишет отставной британский генерал Ричард Бэрронс, возглавлявший командование объединенных сил в 2013-2016 годах, в своей статье для британской газеты Financial Times.
«
"Определяющим фактором военного успеха является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины. Можно было бы поставлять больше из запасов, но сейчас кампания Украины зависит от союзников, наращивающих свою оборонную промышленность. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий поступят в достаточном количестве как минимум до середины 2024 года", - пишет Бэрронс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРичард Бэрронс
 
 
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