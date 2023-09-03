https://ria.ru/20230903/blokirovka-1893931668.html
В России могут начать закрывать сервисы с данными об обходе блокировок
В России могут начать закрывать сервисы с данными об обходе блокировок - РИА Новости, 03.09.2023
В России могут начать закрывать сервисы с данными об обходе блокировок
Минцифры опубликовало проект постановления, по которому Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, размещающие информацию о способах обхода блокировок в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:34
2023-09-03T14:34
2023-09-03T15:02
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Минцифры опубликовало проект постановления, по которому Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, размещающие информацию о способах обхода блокировок в России, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов."Проектом предлагается наделить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основаниями для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о сайтах в сети "Интернет", на которых размещается информация о способах, методах обеспечения доступа к ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России", — говорится в тексте.Эти изменения планируется внести в Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решения о включении ресурса в реестр.Общественное обсуждение инициативы пройдет с 1 по 15 сентября.В мае член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин предложил создать аналог "китайского файрвола", который будет полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN-сервисы, если они игнорируют российское законодательство.
https://ria.ru/20230821/vpn-1891258043.html
https://ria.ru/20230623/vpn-1879905200.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ
В России могут начать закрывать сервисы с данными об обходе блокировок
РКН может начать закрывать сервисы с данными о способах обхода блокировок