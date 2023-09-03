https://ria.ru/20230903/bezopasnost-1893984664.html

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности ЕС и России

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности ЕС и России - РИА Новости, 03.09.2023

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности ЕС и России

Россия останется соседом Европы, и "в интересах стабильности для всех" является необходимым проработать новую архитектуру безопасности на континенте, заявила... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T23:23

2023-09-03T23:23

2023-09-03T23:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

катрин колонна

g7

нато

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ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Россия останется соседом Европы, и "в интересах стабильности для всех" является необходимым проработать новую архитектуру безопасности на континенте, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Monde. "Я могу понять, что в свете текущей ситуации у Украины сложилось крайне негативное восприятие России. Но мы негативно воспринимаем не Россию, а то, что она делает… Но Россия существует и продолжит существовать. И факт в том, что, согласно нашей действительности, истории и географии, Россия находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить заново надёжную архитектуру безопасности, в интересах стабильности для всех", - сказала министр. Она подчеркнула, что это не означает, что "Украина не вступит в НАТО", отметив, что Запад продолжит оказывать военную и дипломатическую поддержку Украине в долгосрочной перспективе. Ранее на этой неделе Колонна сообщила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной, в него войдут военный и гуманитарный аспекты. Она напомнила, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле страны G7 выразили намерение заключить такие соглашения о безопасности с Украиной, и с тех пор к ним присоединились "порядка 20 стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

россия

украина

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россия, украина, европа, владимир путин, катрин колонна, g7, нато, в мире