https://ria.ru/20230903/bespilotniki-1893957166.html
В Курской области пресекли атаку двух беспилотников
В Курской области пресекли атаку двух беспилотников - РИА Новости, 03.09.2023
В Курской области пресекли атаку двух беспилотников
В Курской области обезвредили два украинских беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:56
2023-09-03T17:56
2023-09-03T20:18
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
рыльский район
сумская область
курчатов
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ВОРОНЕЖ, 3 сен — РИА Новости. В Курской области обезвредили два украинских беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", — заявил он.Кроме того, украинские боевики обстреляли поселок Теткино. По словам главы региона, зафиксировано три прилета, разрушений и пострадавших нет.В субботу киевский режим попытался при помощи беспилотника атаковать город Курчатов, на территории которого находится АЭС. Дрон попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Никто не пострадал.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893922119.html
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курская область, роман старовойт, безопасность, рыльский район, сумская область, курчатов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность, Рыльский район, Сумская область, Курчатов
В Курской области пресекли атаку двух беспилотников
Старовойт: в Курской области обезвредили два украинских беспилотника