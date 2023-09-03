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В Псковской области пресекли попытку незаконного использования БПЛА - РИА Новости, 03.09.2023
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18:23 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893959050.html
В Псковской области пресекли попытку незаконного использования БПЛА
В Псковской области пресекли попытку незаконного использования БПЛА - РИА Новости, 03.09.2023
В Псковской области пресекли попытку незаконного использования БПЛА
Попытку незаконного использования беспилотников пресекли участники "Дружины" в первый день работы организации, сообщил губернатор Псковской области Михаил... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:23
2023-09-03T18:23
псковская область
михаил ведерников
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Попытку незаконного использования беспилотников пресекли участники "Дружины" в первый день работы организации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. "Вчера был первый день работы нашей АНО "Дружина". Благодаря сотрудникам Центра "Воин" и "Дружины" во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов", – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября в ряды "Дружины" вступили 840 человек. Также с начала сентября дежурные группы "Дружины" начали патрулировать ряд объектов в Псковской области, среди которых – аэропорт "Кресты", на которые в ночь с 29 на 30 августа атаковали беспилотники. Атаки отражали, в том числе силами Минобороны.
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псковская область, михаил ведерников, происшествия
Псковская область, Михаил Ведерников, Происшествия
В Псковской области пресекли попытку незаконного использования БПЛА

Ведерников: участники "Дружины" пресекли попытку незаконного использования БПЛА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Псков
Вид на Псков - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Попытку незаконного использования беспилотников пресекли участники "Дружины" в первый день работы организации, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
"Вчера был первый день работы нашей АНО "Дружина". Благодаря сотрудникам Центра "Воин" и "Дружины" во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов", – отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября в ряды "Дружины" вступили 840 человек. Также с начала сентября дежурные группы "Дружины" начали патрулировать ряд объектов в Псковской области, среди которых – аэропорт "Кресты", на которые в ночь с 29 на 30 августа атаковали беспилотники. Атаки отражали, в том числе силами Минобороны.
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