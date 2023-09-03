https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893922119.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 03.09.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:03
2023-09-03T13:03
2023-09-03T14:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны."Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Как позднее уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон уничтожили на подлете к Белгороду, обошлось без пострадавших и разрушений.За минувший день, как подчеркивал Гладков, ВСУ сбросили в Белгородской области не менее семи взрывных устройств с беспилотников. Российским военным удалось перехватить два украинских БПЛА в Грайворонском округе.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Накануне при обстреле поселка Уразово со стороны украинских военных погиб человек. Пострадали еще два мирных жителя. В конце августа ВСУ нанесли удар по этому населенному пункту кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". Тогда пострадали шесть человек, трое из них получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893834880.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью