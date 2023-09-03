https://ria.ru/20230903/bespilotnik-1893922119.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 03.09.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:03

2023-09-03T13:03

2023-09-03T14:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны."Сегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Как позднее уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон уничтожили на подлете к Белгороду, обошлось без пострадавших и разрушений.За минувший день, как подчеркивал Гладков, ВСУ сбросили в Белгородской области не менее семи взрывных устройств с беспилотников. Российским военным удалось перехватить два украинских БПЛА в Грайворонском округе.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Накануне при обстреле поселка Уразово со стороны украинских военных погиб человек. Пострадали еще два мирных жителя. В конце августа ВСУ нанесли удар по этому населенному пункту кассетными боеприпасами из РСЗО "Град". Тогда пострадали шесть человек, трое из них получили тяжелые ранения.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893834880.html

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород