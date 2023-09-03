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Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки - РИА Новости, 03.09.2023
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15:18 03.09.2023 (обновлено: 15:24 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/arest-1893936235.html
Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки
Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки - РИА Новости, 03.09.2023
Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки
Абаканский краевой суд в воскресенье арестовал на два месяца главу регионального минтранса Дмитрия Василиади по обвинению в получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:18
2023-09-03T15:24
происшествия
жкх
россия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 3 сен – РИА Новости. Абаканский краевой суд в воскресенье арестовал на два месяца главу регионального минтранса Дмитрия Василиади по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов республики "Фемида Хакасии". "Сегодня, 3 сентября, Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича. Органами предварительного следствия Василиади Д.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в крупном размере", - говорится в сообщении. Василиади возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года.
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происшествия, жкх, россия, республика хакасия
Происшествия, ЖКХ, Россия, Республика Хакасия
Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки

Суд арестовал главу Минтранса Хакасии Василиади на 2 месяца за получение взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 сен – РИА Новости. Абаканский краевой суд в воскресенье арестовал на два месяца главу регионального минтранса Дмитрия Василиади по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов республики "Фемида Хакасии".
"Сегодня, 3 сентября, Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича. Органами предварительного следствия Василиади Д.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
Василиади возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года.
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