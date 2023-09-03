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Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки

Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки - РИА Новости, 03.09.2023

Суд арестовал главу Минтранса Хакасии на два месяца за получение взятки

Абаканский краевой суд в воскресенье арестовал на два месяца главу регионального минтранса Дмитрия Василиади по обвинению в получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:18

2023-09-03T15:18

2023-09-03T15:24

происшествия

жкх

россия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 3 сен – РИА Новости. Абаканский краевой суд в воскресенье арестовал на два месяца главу регионального минтранса Дмитрия Василиади по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов республики "Фемида Хакасии". "Сегодня, 3 сентября, Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 1 ноября 2023 года в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича. Органами предварительного следствия Василиади Д.П. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в крупном размере", - говорится в сообщении. Василиади возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года.

https://ria.ru/20230829/shtraf-1892875476.html

россия

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происшествия, жкх, россия, республика хакасия