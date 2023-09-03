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СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса" - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 03.09.2023 (обновлено: 15:23 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ammiakoprovod-1893934106.html
СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса" - РИА Новости, 03.09.2023
СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
Новые предложения ООН по "зерновой сделке" подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому российский аммиак поставлялся на рынки, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:01
2023-09-03T15:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
антониу гутерреш
оон
брикс
нато
сергей лавров
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Новые предложения ООН по "зерновой сделке" подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому российский аммиак поставлялся на рынки, сообщила в воскресенье газета Sabah со ссылкой на источники. Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Украинская диверсионная группа ранее подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", были пострадавшие среди мирного населения, заявили в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий. "Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий", - пишет издание. В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230804/putin-1888179823.html
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
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россия, украина, антониу гутерреш, оон, брикс, нато, сергей лавров, владимир путин, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Путин, Харьковская область, В мире
СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Новые предложения ООН по "зерновой сделке" подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому российский аммиак поставлялся на рынки, сообщила в воскресенье газета Sabah со ссылкой на источники.
Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Украинская диверсионная группа ранее подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", были пострадавшие среди мирного населения, заявили в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий.
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"Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчеркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, поврежденных в результате военных действий", - пишет издание.
В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАнтониу ГутеррешООНБРИКСНАТОСергей ЛавровВладимир ПутинХарьковская областьВ мире
 
 
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