https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893884618.html
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 03.09.2023
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов
По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T00:18
2023-09-03T00:18
2023-09-03T00:30
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 00.10 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов, шесть рейсов отменены.В "Домодедово" — семь рейсов задержаны, 17 отменено. В "Шереметьево" — семь рейсов задержаны.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, россия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Россия
В московских аэропортах задержали более 15 рейсов
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 19 рейсов, еще 23 отменены