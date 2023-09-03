https://ria.ru/20230903/aeroporty-1893884618.html

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов - РИА Новости, 03.09.2023

В московских аэропортах задержали более 15 рейсов

По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T00:18

2023-09-03T00:18

2023-09-03T00:30

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. По меньшей мере 19 рейсов задержаны и 23 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 00.10 мск, во "Внуково" задержаны пять рейсов, шесть рейсов отменены.В "Домодедово" — семь рейсов задержаны, 17 отменено. В "Шереметьево" — семь рейсов задержаны.

https://ria.ru/20230901/pulkovo-1893555003.html

москва

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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, россия