https://ria.ru/20230902/zrk-1893880356.html

Командир расчета назвал ЗРК "Тор-М2" произведением искусства

Командир расчета назвал ЗРК "Тор-М2" произведением искусства - РИА Новости, 02.09.2023

Командир расчета назвал ЗРК "Тор-М2" произведением искусства

Современные зенитные комплексы "Тор-М2" активно выполняют задачи по защите воздушного пространства на линии фронта в Луганской Народной Республике, рассказал... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:17

2023-09-02T22:17

2023-09-02T22:33

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безопасность

технологии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Современные зенитные комплексы "Тор-М2" активно выполняют задачи по защите воздушного пространства на линии фронта в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости командир расчета ЗРК с позывным "Директор". "Эта машина "Тор-М2" - 2022 года производства, то есть очень новая машина. Ну и хочется отметить, что всё-таки данный зенитно-ракетный комплекс является таким своеобразным произведением искусства отечественного ВПК. Машина очень надёжная, ну и в первую очередь, конечно, что самое главное – эффективная", - рассказал командир расчета. Он уточнил, что данная машина более усовершенствованная по сравнению с предыдущей версией и имеет ряд преимуществ. По словам военнослужащих, при помощи современного радиолакационного оборудования данный комплекс может поражать различные цели: от беспилотников до авиации и крылатых ракет противника. "Буквально вчера данным ЗРК был уничтожен беспилотник "Фурия". До того, как мы прибыли на данный участок, на данное направление, противник вел себя, скажем так, довольно дерзко, пытался здесь работать сильно, производить разведку, но после того, как сюда прибыли мы (расчеты ЗРК "Тор-М2" – ред.), они поубавили свой пыл", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что расчет себя показывает очень хорошо при выполнении боевых задач. "Военнослужащие все взрослые, все понимают ответственность, все хотят это делать. Все получается, все отлично. Я горжусь своим расчетом", - рассказал командир. ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").

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безопасность, технологии, луганская народная республика