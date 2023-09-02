Рейтинг@Mail.ru
"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 02.09.2023 (обновлено: 17:56 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893852194.html
"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области
"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2023
"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области
ВСУ при контрнаступлении не только не смогли пробиться, но и начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:07
2023-09-02T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении не только не смогли пробиться, но и начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет наступление российских войск, тяжелейшие там идут бои возле Купянска. Да и везде, и где Марьинка тоже. Но, к сожалению, Украина не может прорваться", — отметил он.Владимиру Зеленскому докладывают, что за почти 90 дней контрнаступления украинская армия не смогла прорвать российскую линию обороны. Предложенная на Западе тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, а поставленная натовская техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями, пояснил эксперт."Зеленский постоянно там рассказывает, что идет наступление. &lt;…&gt; На фронте ничего нет, все это ложь. &lt;…&gt; Все время говорят, что уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html
https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html
харьковская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c9015d24bd7f175fad43c4ec308b5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО, YouTube
"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят российское наступление на Купянск

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении не только не смогли пробиться, но и начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Идет наступление российских войск, тяжелейшие там идут бои возле Купянска. Да и везде, и где Марьинка тоже. Но, к сожалению, Украина не может прорваться", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Может уничтожить Техас". Ход Путина против НАТО вызвал панику в США
Вчера, 14:31
Владимиру Зеленскому докладывают, что за почти 90 дней контрнаступления украинская армия не смогла прорвать российскую линию обороны. Предложенная на Западе тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, а поставленная натовская техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями, пояснил эксперт.
"Зеленский постоянно там рассказывает, что идет наступление. <…> На фронте ничего нет, все это ложь. <…> Все время говорят, что уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это", — резюмировал он.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТОYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала