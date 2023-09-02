https://ria.ru/20230902/zelenskiy-1893852194.html

"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области

"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2023

"Уже штурм". Зеленскому доложили о поворотном моменте в Харьковской области

ВСУ при контрнаступлении не только не смогли пробиться, но и начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:07

2023-09-02T17:07

2023-09-02T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ВСУ при контрнаступлении не только не смогли пробиться, но и начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет наступление российских войск, тяжелейшие там идут бои возле Купянска. Да и везде, и где Марьинка тоже. Но, к сожалению, Украина не может прорваться", — отметил он.Владимиру Зеленскому докладывают, что за почти 90 дней контрнаступления украинская армия не смогла прорвать российскую линию обороны. Предложенная на Западе тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, а поставленная натовская техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями, пояснил эксперт."Зеленский постоянно там рассказывает, что идет наступление. <…> На фронте ничего нет, все это ложь. <…> Все время говорят, что уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это", — резюмировал он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html

https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, youtube