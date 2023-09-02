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Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/zavershenie-1893789271.html
Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины
Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2023
Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины
Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:10
2023-09-02T02:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года", — написал он.Дэвис отметил, что ВСУ практически исчерпали большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Эксперт выразил сомнения в том, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак."По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — пояснил Дэвис.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины

Офицер ВС США Дэвис: контрнаступление Украины завершится до конца сентября

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года", — написал он.
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Дэвис отметил, что ВСУ практически исчерпали большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Эксперт выразил сомнения в том, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак.
«
"По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — пояснил Дэвис.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевЗапорожская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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