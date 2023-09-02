https://ria.ru/20230902/zavershenie-1893789271.html

Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины

Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины - РИА Новости, 02.09.2023

Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины

Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:10

2023-09-02T02:10

2023-09-02T02:10

специальная военная операция на украине

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запорожская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года", — написал он.Дэвис отметил, что ВСУ практически исчерпали большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Эксперт выразил сомнения в том, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак."По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — пояснил Дэвис.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html

https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html

сша

украина

киев

запорожская область

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в мире, сша, украина, киев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша