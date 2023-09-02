Это конец. Названа дата завершения контрнаступления Украины
Офицер ВС США Дэвис: контрнаступление Украины завершится до конца сентября
© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска исчерпали большую часть своего потенциала, контрнаступление ВСУ почти выдохлось, такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"В сочетании с высоким уровнем потерь и приближающимся сезоном дождей украинское наступление, вероятно, будет завершено до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года", — написал он.
Дэвис отметил, что ВСУ практически исчерпали большую часть своего военного потенциала, едва дойдя до села Работино в Запорожской области. Эксперт выразил сомнения в том, что у Киева хватит ресурсов на то, чтобы продвинуться еще хоть немного вперед, удерживая фланги от российских контратак.
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"По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию", — пояснил Дэвис.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.