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На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана
На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана - РИА Новости, 02.09.2023
На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана
Разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:11
2023-09-02T21:11
2023-09-02T21:11
происшествия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, инцидент случился на улице Поляны на юго-западе столицы. "По предварительной информации, на автомобильной газозаправочной станции произошла разгерметизация пропана", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что до ближайших домов от места ЧП порядка 400 метров, а сама станция обесточена.
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происшествия, москва
На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана
На заправке на улице Поляны в Москве произошла разгерметизация пропана
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, инцидент случился на улице Поляны на юго-западе столицы.
"По предварительной информации, на автомобильной газозаправочной станции произошла разгерметизация пропана", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что до ближайших домов от места ЧП порядка 400 метров, а сама станция обесточена.
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