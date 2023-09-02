https://ria.ru/20230902/zapravka-1893875547.html

На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана

На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана - РИА Новости, 02.09.2023

На заправке на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана

Разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:11

2023-09-02T21:11

2023-09-02T21:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, инцидент случился на улице Поляны на юго-западе столицы. "По предварительной информации, на автомобильной газозаправочной станции произошла разгерметизация пропана", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что до ближайших домов от места ЧП порядка 400 метров, а сама станция обесточена.

https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва