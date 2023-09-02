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Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день - РИА Новости, 02.09.2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день
Явка избирателей в первый день досрочного голосования в совокупности с явкой на голосование на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:27
2023-09-02T21:27
2023-09-02T21:27
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ГЕНИЧЕСК, 2 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день досрочного голосования в совокупности с явкой на голосование на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную думу составила 19,93%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "На сегодняшний день явка избирателей составила 19,93% от общего числа избирателей с учётом экстерриториальных избирательных участков, а также участков, на которых сегодня голосовали на досрочном голосовании", - сказала Захарова. В субботу прошел первый день голосования в муниципалитетах Херсонской области с помощью мобильных выездных групп. Голосование прошло в Новотроицком, Ивановском, Великолепетихском, Горностаевском муниципалитетах, в городском округе Новая Каховка, в Скадовском, Чаплынском, Каланчакском муниципальных округах. По словам главы избиркома, все участковые комиссии приступили к работе вовремя, голосование прошло спокойно, в штатном режиме. Она напомнила, что второй день продолжится голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, оно продлится ещё 3 и 4 сентября. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html
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политика, херсонская область , россия, новая каховка, госдума рф
Политика, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Госдума РФ
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день