https://ria.ru/20230902/yavka-1893876351.html

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день - РИА Новости, 02.09.2023

Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 19,93 процента в первый день

Явка избирателей в первый день досрочного голосования в совокупности с явкой на голосование на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:27

2023-09-02T21:27

2023-09-02T21:27

политика

херсонская область

россия

новая каховка

госдума рф

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ГЕНИЧЕСК, 2 сен - РИА Новости. Явка избирателей в первый день досрочного голосования в совокупности с явкой на голосование на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную думу составила 19,93%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "На сегодняшний день явка избирателей составила 19,93% от общего числа избирателей с учётом экстерриториальных избирательных участков, а также участков, на которых сегодня голосовали на досрочном голосовании", - сказала Захарова. В субботу прошел первый день голосования в муниципалитетах Херсонской области с помощью мобильных выездных групп. Голосование прошло в Новотроицком, Ивановском, Великолепетихском, Горностаевском муниципалитетах, в городском округе Новая Каховка, в Скадовском, Чаплынском, Каланчакском муниципальных округах. По словам главы избиркома, все участковые комиссии приступили к работе вовремя, голосование прошло спокойно, в штатном режиме. Она напомнила, что второй день продолжится голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ, оно продлится ещё 3 и 4 сентября. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

херсонская область

россия

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политика, херсонская область , россия, новая каховка, госдума рф