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В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента - РИА Новости, 02.09.2023
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20:52 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/yavka-1893874271.html
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента - РИА Новости, 02.09.2023
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента
Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:52
2023-09-02T20:52
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "На сегодняшний день, к этому времени, в 20 часов, явка на территории Запорожской области также с учетом экстерриториальных участков составляет 11,21%", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Катющенко отметила, что третий день голосования завершился без эксцессов и многие, кто не захотел голосовать в первый и второй день, приняли положительное решение об участии в голосовании в третий. Досрочное голосование стартовало 31 августа. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории РФ, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
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жкх, запорожская область, россия
ЖКХ, Запорожская область, Россия
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента

Избирком: в Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 %

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель во время досрочного голосования
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"На сегодняшний день, к этому времени, в 20 часов, явка на территории Запорожской области также с учетом экстерриториальных участков составляет 11,21%", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
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Катющенко отметила, что третий день голосования завершился без эксцессов и многие, кто не захотел голосовать в первый и второй день, приняли положительное решение об участии в голосовании в третий.
Досрочное голосование стартовало 31 августа. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.
На территории РФ, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
 
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