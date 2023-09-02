https://ria.ru/20230902/yavka-1893874271.html
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента - РИА Новости, 02.09.2023
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента
Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:52
2023-09-02T20:52
2023-09-02T20:52
жкх
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856632_0:209:2831:1801_1920x0_80_0_0_7d9842ffc2c939c28c549328e63bf65f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "На сегодняшний день, к этому времени, в 20 часов, явка на территории Запорожской области также с учетом экстерриториальных участков составляет 11,21%", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Катющенко отметила, что третий день голосования завершился без эксцессов и многие, кто не захотел голосовать в первый и второй день, приняли положительное решение об участии в голосовании в третий. Досрочное голосование стартовало 31 августа. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории РФ, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893856632_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5ca22b760414b3798f7f9a1dcd389422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, запорожская область, россия
ЖКХ, Запорожская область, Россия
В Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 процента
Избирком: в Запорожской области явка на выборах за три дня составила 11,21 %
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на второй день досрочного голосования составила 11,21% с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"На сегодняшний день, к этому времени, в 20 часов, явка на территории Запорожской области также с учетом экстерриториальных участков составляет 11,21%", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике
Катющенко отметила, что третий день голосования завершился без эксцессов и многие, кто не захотел голосовать в первый и второй день, приняли положительное решение об участии в голосовании в третий.
Досрочное голосование стартовало 31 августа. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.
На территории РФ
, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.