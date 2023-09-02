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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:46
2023-09-02T11:46
2023-09-02T13:03
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
в мире
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина."В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 11:15 мск в регионе объявили воздушную тревогу.В предыдущий раз украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге в минувший понедельник.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893285680.html
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
РБК-Украина: в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы