https://ria.ru/20230902/vzryv-1893817905.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:46

2023-09-02T11:46

2023-09-02T13:03

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

в мире

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина."В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 11:15 мск в регионе объявили воздушную тревогу.В предыдущий раз украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге в минувший понедельник.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230830/vzryv-1893285680.html

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире, владимир путин, вооруженные силы украины