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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 02.09.2023 (обновлено: 13:03 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/vzryv-1893817905.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:46
2023-09-02T13:03
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
в мире
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина."В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 11:15 мск в регионе объявили воздушную тревогу.В предыдущий раз украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге в минувший понедельник.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893285680.html
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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

РБК-Украина: в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.
«
"В Кривом Роге прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в 11:15 мск в регионе объявили воздушную тревогу.
В предыдущий раз украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Кривом Роге в минувший понедельник.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВ миреВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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