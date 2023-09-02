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Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке - РИА Новости, 02.09.2023
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21:04 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/vybory-1893875222.html
Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке
Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке - РИА Новости, 02.09.2023
Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке
Жители села Работино Ореховского района Запорожской области проголосовали на выборах в Токмаке, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:04
2023-09-02T21:04
политика
россия
токмак
запорожская область
госдума рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители села Работино Ореховского района Запорожской области проголосовали на выборах в Токмаке, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "У нас сегодня имели возможность проголосовать жители села Работино Ореховского района, те, которые вынуждены были уехать на территорию города Токмак. К ним пришли члены участковых избирательных комиссий, и люди смогли проголосовать на дому", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Председатель ИК уточнила, что явка на третий день досрочного голосования составила 11,21%. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8.00. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. Также на территории других регионов России заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
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политика, россия, токмак, запорожская область, госдума рф
Политика, Россия, Токмак, Запорожская область, Госдума РФ
Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке

Жители запорожского Работино досрочно проголосовали на выборах в Токмаке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБюллетень для досрочного голосования на выборах в ДНР в руках избирателя
Бюллетень для досрочного голосования на выборах в ДНР в руках избирателя - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Бюллетень для досрочного голосования на выборах в ДНР в руках избирателя. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители села Работино Ореховского района Запорожской области проголосовали на выборах в Токмаке, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"У нас сегодня имели возможность проголосовать жители села Работино Ореховского района, те, которые вынуждены были уехать на территорию города Токмак. К ним пришли члены участковых избирательных комиссий, и люди смогли проголосовать на дому", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
Председатель ИК уточнила, что явка на третий день досрочного голосования составила 11,21%.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8.00. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. Также на территории других регионов России заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
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