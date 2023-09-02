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Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке

Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке - РИА Новости, 02.09.2023

Жители Работино досрочно проголосовали на избирательном участке в Токмаке

Жители села Работино Ореховского района Запорожской области проголосовали на выборах в Токмаке, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:04

2023-09-02T21:04

2023-09-02T21:04

политика

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Жители села Работино Ореховского района Запорожской области проголосовали на выборах в Токмаке, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "У нас сегодня имели возможность проголосовать жители села Работино Ореховского района, те, которые вынуждены были уехать на территорию города Токмак. К ним пришли члены участковых избирательных комиссий, и люди смогли проголосовать на дому", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Председатель ИК уточнила, что явка на третий день досрочного голосования составила 11,21%. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8.00. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. Также на территории других регионов России заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

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политика, россия, токмак, запорожская область, госдума рф