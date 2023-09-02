https://ria.ru/20230902/vybory-1893844783.html

В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России

В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России - РИА Новости, 02.09.2023

В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:17

2023-09-02T16:17

2023-09-02T16:17

в мире

россия

василий пискарев

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что высказывания о выборах в новых регионах России официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано являются вмешательством в дела России и давлением на избирателей. Ранее Стано написал в соцсети X (бывшая Twitter), что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, он также призвал привлечь к ответственности организаторов выборов. "Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей", - написал Пискарев. Пискарев отметил, что высказывания Стано не имеют значения для России, и выборы во всех регионах состоятся в полном соответствии с законодательством РФ, которое отвечает международным стандартам. "Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печётся Петер Стано, и в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, василий пискарев, госдума рф, евросоюз