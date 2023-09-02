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В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России - РИА Новости, 02.09.2023
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16:17 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/vybory-1893844783.html
В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России
В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России - РИА Новости, 02.09.2023
В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России
Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале,... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:17
2023-09-02T16:17
в мире
россия
василий пискарев
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что высказывания о выборах в новых регионах России официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано являются вмешательством в дела России и давлением на избирателей. Ранее Стано написал в соцсети X (бывшая Twitter), что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, он также призвал привлечь к ответственности организаторов выборов. "Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей", - написал Пискарев. Пискарев отметил, что высказывания Стано не имеют значения для России, и выборы во всех регионах состоятся в полном соответствии с законодательством РФ, которое отвечает международным стандартам. "Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печётся Петер Стано, и в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230808/vybory-1888858330.html
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в мире, россия, василий пискарев, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Евросоюз
В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России

Пискарев назвал слова Стано о выборах в новых регионах РФ грубым вмешательством

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкРабота выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя
Работа выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Работа выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что высказывания о выборах в новых регионах России официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано являются вмешательством в дела России и давлением на избирателей.
Ранее Стано написал в соцсети X (бывшая Twitter), что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, он также призвал привлечь к ответственности организаторов выборов.
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«
"Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей", - написал Пискарев.
Пискарев отметил, что высказывания Стано не имеют значения для России, и выборы во всех регионах состоятся в полном соответствии с законодательством РФ, которое отвечает международным стандартам.
«
"Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печётся Петер Стано, и в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки", - заключил парламентарий.
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