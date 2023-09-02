В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России
Пискарев назвал слова Стано о выборах в новых регионах РФ грубым вмешательством
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкРабота выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя
Работа выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил в Telegram-канале, что высказывания о выборах в новых регионах России официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано являются вмешательством в дела России и давлением на избирателей.
Ранее Стано написал в соцсети X (бывшая Twitter), что голосование в новых регионах России якобы нарушает международное право, он также призвал привлечь к ответственности организаторов выборов.
«
"Расцениваем угрозы, прозвучавшие со стороны чиновника Евросоюза, как грубое вмешательство во внутренние дела России и давление на избирателей", - написал Пискарев.
Пискарев отметил, что высказывания Стано не имеют значения для России, и выборы во всех регионах состоятся в полном соответствии с законодательством РФ, которое отвечает международным стандартам.
«
"Что же касается ответственности, то Евросоюзу стоило бы призвать к ответу по всей строгости местных законов тех руководителей стран НАТО, которые снабжают Киев смертоносным оружием и боеприпасами, поощряя ежедневные обстрелы тех самых территорий, о которых печётся Петер Стано, и в том числе больниц и школ, где расположены избирательные участки", - заключил парламентарий.