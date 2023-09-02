Адвокат Трампа заявил о своей невиновности по делу о вмешательстве в выборы
Адвокат Трампа Джулиани заявил о невиновности по делу о выборах в США 2020 года
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о своей невиновности по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, следует из судебного документа.
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"Рудольф Джулиани... отказывается от официального предъявления обвинений, признает себя невиновным по всем пунктам вышеуказанного обвинительного заключения и оставляет за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных", - говорится в судебном документе.
В конце августа телеканал CNN сообщал, что Джулиани явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где сдался властям по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Джулиани достиг соглашения с властями о залоге в 150 тысяч долларов. Согласно договоренности, на адвоката Трампа наложили ряд ограничений, в том числе запрет на обсуждение дела с другими обвиняемыми и свидетелями, кроме как через юристов. Такие же ограничения распространяются и на прочих ответчиков в рамках данного дела.
Ранее прокуратура обязала Трампа и 18 других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест. Трамп согласовал свое освобождение под залог в 200 тысяч долларов и заявил о намерении сдаться в тюрьму в четверг. По-видимому, его может ожидать та же процедура, что и других обвиняемых.