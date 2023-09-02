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"Я видел". Солдат ВСУ рассказал шокирующие подробности с фронта
"Я видел". Солдат ВСУ рассказал шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 02.09.2023
"Я видел". Солдат ВСУ рассказал шокирующие подробности с фронта
Мужчины на Украине готовы любыми способами уклониться от мобилизации, лишь бы не отправиться гибнуть на фронт, пишет Le Figaro. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T12:14
2023-09-02T12:14
2023-09-02T13:27
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мужчины на Украине готовы любыми способами уклониться от мобилизации, лишь бы не отправиться гибнуть на фронт, пишет Le Figaro."Я видел отрубленную голову, кого-то расстреляли", — поделился шокирующими подробностями боец ВСУ, который после увиденных на фронте кошмаров решил дезертировать, несмотря на то, что ему пришлось дать за это огромную взятку и заклеймить себя предателем.Один из украинцев рассказал изданию, что дал взятку в пять тысяч долларов, чтобы сбежать из страны и попасть в Венгрию."Раньше я думал, что я супергерой, но, когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь к происходящему никакого отношения", — сказал он.По информации Figaro, на сегодняшний день арестованы более 13 тысяч украинцев, попытавшихся нелегально пересечь границу. За рубежом между тем многие негативно относятся к бежавшим украинцам, обвиняя их в трусости, резюмирует издание.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные силами НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230902/boepripasy-1893784073.html
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в мире, украина, венгрия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Венгрия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Я видел". Солдат ВСУ рассказал шокирующие подробности с фронта
Le Figaro: украинцы массово уклоняются от призыва, чтобы не гибнуть на фронте