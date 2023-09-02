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В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/vsu-1893812625.html
В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ
В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ
Украинцы пытаются уклониться от военной службы, потому что им "некого и нечего защищать", заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T10:48
2023-09-02T10:48
специальная военная операция на украине
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинцы пытаются уклониться от военной службы, потому что им "некого и нечего защищать", заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя публикацию СМИ о том, что число украинских дезертиров растёт. "Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ну, что ж, можно сказать, что украинцы правы", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, "срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте - это часы". "Потому что он не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире. Я думаю, что самая сильная армия, самая опытная армия и самая мотивированная, поэтому украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого. Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо", - заявил советник Дениса Пушилина.
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ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР прокомментировали возросшее количество дезертиров ВСУ

Гагин заявил, что украинским дезертирам некого и нечего защищать

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинцы пытаются уклониться от военной службы, потому что им "некого и нечего защищать", заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя публикацию СМИ о том, что число украинских дезертиров растёт.
«
"Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ну, что ж, можно сказать, что украинцы правы", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, "срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте - это часы".
«
"Потому что он не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире. Я думаю, что самая сильная армия, самая опытная армия и самая мотивированная, поэтому украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого. Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо", - заявил советник Дениса Пушилина.
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Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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