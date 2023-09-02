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Министр обороны Нигера встретился с китайским послом
Министр обороны Нигера встретился с китайским послом - РИА Новости, 02.09.2023
Министр обороны Нигера встретился с китайским послом
Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди провел встречу с послом КНР в Нигере Цзян Фэном, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:36
2023-09-02T17:36
2023-09-02T17:36
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди провел встречу с послом КНР в Нигере Цзян Фэном, передает Нигерское агентство печати (ANP). "Государственный министр, министр национальной обороны корпусной генерал Салифу Моди провел переговоры в субботу, 2 сентября, в своем офисе с послом Китайской Народной Республики в Нигере Цзян Фэном", - говорится в сообщении агентства. Китайский дипломат поздравил министра с назначением на ключевой пост, отмечает агентство. Как сообщается, на встрече также присутствовали генеральный секретарь министерства обороны Нигера генерал Сани Каш и директор управления минобороны Нигера по внешним связям полковник Хамаду Барт. Китай на протяжении нескольких десятилетий поддерживает тесное сотрудничество с Нигером в области обороны, в частности в том, что касается подготовки кадров, а также поставок и закупок военного оборудования, указывает ANP. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, нигер, китай, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Китай, Франция, Мохамед Базум
Министр обороны Нигера встретился с китайским послом
ANP: министр обороны Нигера Моди встретился с послом Китая Цзян Фэном
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди провел встречу с послом КНР в Нигере Цзян Фэном, передает Нигерское агентство печати (ANP
).
"Государственный министр, министр национальной обороны корпусной генерал Салифу Моди провел переговоры в субботу, 2 сентября, в своем офисе с послом Китайской Народной Республики в Нигере Цзян Фэном", - говорится в сообщении агентства.
Африка стала могильщиком Европы
Китайский дипломат поздравил министра с назначением на ключевой пост, отмечает агентство.
Как сообщается, на встрече также присутствовали генеральный секретарь министерства обороны Нигера генерал Сани Каш и директор управления минобороны Нигера по внешним связям полковник Хамаду Барт.
Китай на протяжении нескольких десятилетий поддерживает тесное сотрудничество с Нигером в области обороны, в частности в том, что касается подготовки кадров, а также поставок и закупок военного оборудования, указывает ANP.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума
и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле
. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция
. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде
на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
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