https://ria.ru/20230902/vstrecha-1893855845.html

Министр обороны Нигера встретился с китайским послом

Министр обороны Нигера встретился с китайским послом - РИА Новости, 02.09.2023

Министр обороны Нигера встретился с китайским послом

Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди провел встречу с послом КНР в Нигере Цзян Фэном, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:36

2023-09-02T17:36

2023-09-02T17:36

в мире

нигер

китай

франция

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6ff1f53b53c0ad82daa15804a81501ca.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди провел встречу с послом КНР в Нигере Цзян Фэном, передает Нигерское агентство печати (ANP). "Государственный министр, министр национальной обороны корпусной генерал Салифу Моди провел переговоры в субботу, 2 сентября, в своем офисе с послом Китайской Народной Республики в Нигере Цзян Фэном", - говорится в сообщении агентства. Китайский дипломат поздравил министра с назначением на ключевой пост, отмечает агентство. Как сообщается, на встрече также присутствовали генеральный секретарь министерства обороны Нигера генерал Сани Каш и директор управления минобороны Нигера по внешним связям полковник Хамаду Барт. Китай на протяжении нескольких десятилетий поддерживает тесное сотрудничество с Нигером в области обороны, в частности в том, что касается подготовки кадров, а также поставок и закупок военного оборудования, указывает ANP. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

нигер

китай

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, китай, франция, мохамед базум