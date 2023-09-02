https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html

"Удачная возможность": в США нашли неожиданную выгоду от расширения БРИКС

"Удачная возможность": в США нашли неожиданную выгоду от расширения БРИКС - РИА Новости, 02.09.2023

"Удачная возможность": в США нашли неожиданную выгоду от расширения БРИКС

Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, однако Вашингтон, возможно, извлечет из этого важный урок, пишет в статье для New... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T04:18

2023-09-02T04:18

2023-09-02T04:18

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, однако Вашингтон, возможно, извлечет из этого важный урок, пишет в статье для New York Times политолог Саранг Шидор.Как отмечает автор, более десяти лет Штаты по большей части игнорировали БРИКС, но сейчас такая самоуверенность кажется несостоятельной. Так, на прошедшем в Йоханнесбурге саммите БРИКС пригласил в свои ряды шесть стран Глобального Юга, после чего безразличие США "сменилось удивлением и даже тревогой".По его словам, если в объединение выстраивается длинная очередь из почти 20 государств, то оно наверняка "делает что-то правильно". "Расширение БРИКС — это несомненный признак недовольства многих держав существующим миропорядком и свидетельство их стремления улучшить свое положение в этом устройстве", - указывает Шидор.Для Америки, чье глобальное господство постепенно ослабевает, это существенный вызов — и удачная возможность, считает политолог. "Усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль", - указывает он.По мнению автора, США, сталкиваясь с трудноразрешимыми внутренними проблемами, должны увидеть в расширении БРИКС не угрозу, а "удачную возможность"."БРИКС дает США шанс заново научиться практическому сотрудничеству, а также отказаться от части далеких обязательств и избавиться от представлений о собственной исключительности, которые идут вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше", - резюмирует Шидор.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит объединения, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.Как заявлял координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США не видят угрозу в расширении БРИКС, не считают альянс антиамериканским.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230901/briks-1893545759.html

https://ria.ru/20230901/kongressvuman-1893535654.html

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