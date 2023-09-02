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Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах - РИА Новости, 02.09.2023
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах
Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T06:46
2023-09-02T06:46
2023-09-02T06:46
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил. "Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию. При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов. По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России. В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.
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россия, экономика
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах
Малазийский дипломат сообщил о частичной торговле с Россией в юанях и дирхамах
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил.
«
"Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию.
При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов.
По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России.
В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.
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