https://ria.ru/20230902/valyuta-1893795954.html

Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах

Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах - РИА Новости, 02.09.2023

Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах

Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T06:46

2023-09-02T06:46

2023-09-02T06:46

россия

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил. "Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию. При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов. По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России. В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.

https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html

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