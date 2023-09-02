Рейтинг@Mail.ru
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/valyuta-1893795954.html
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах - РИА Новости, 02.09.2023
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах
Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T06:46
2023-09-02T06:46
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил. "Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию. При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов. По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России. В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.
https://ria.ru/20230809/yuan-1888970168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах

Малазийский дипломат сообщил о частичной торговле с Россией в юанях и дирхамах

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые малайзийские компании частично перешли в торговле с российскими контрагентами на расчёты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ, заявил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил.
«
"Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Джамил, не уточнив о каких объёмах валютных операций идёт речь, сославшись на то, что многие компании не раскрывают эту информацию.
При этом, по его словам, юань в двусторонней торговле с Россией используется чаще дирхамов.
По словам советника посольства, пока спрос на рубли в Малайзии не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в России.
В январе Джамил сообщал РИА Новости, что малайзийские власти изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты, отмечая, что препятствием для этого остаётся незначительный объем торгового оборота.
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Юань обогнал доллар и евро в платежах ВЭД, сообщил МТС-банк
9 августа, 04:17
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала