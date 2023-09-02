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МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве - РИА Новости, 02.09.2023
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22:00 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве - РИА Новости, 02.09.2023
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве
Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:00
2023-09-02T22:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о том, что разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы. "Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве

МЧС опровергло сообщения об угрозе пожара на заправке после утечки пропана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о том, что разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы.
"Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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