https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве - РИА Новости, 02.09.2023
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве
Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:00
2023-09-02T22:00
2023-09-02T22:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о том, что разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы. "Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
https://ria.ru/20230826/vzryvy-1892464499.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве
МЧС опровергло сообщения об угрозе пожара на заправке после утечки пропана