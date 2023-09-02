https://ria.ru/20230902/utechka-1893879131.html

МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве

МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве - РИА Новости, 02.09.2023

МЧС сообщило подробности об утечке пропана на заправке в Москве

Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:00

2023-09-02T22:00

2023-09-02T22:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информация об угрозе распространения огня на газозаправочной станции на юго-западе Москвы, где ранее произошла разгерметизация пропана, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о том, что разгерметизация пропана, по предварительным данным, произошла на газозаправочной станции на юго-западе Москвы. "Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

https://ria.ru/20230826/vzryvy-1892464499.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)