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Посол КНР: некоторые страны используют конфликт на Украине в своих целях - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 02.09.2023 (обновлено: 15:33 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893839978.html
Посол КНР: некоторые страны используют конфликт на Украине в своих целях
Посол КНР: некоторые страны используют конфликт на Украине в своих целях - РИА Новости, 02.09.2023
Посол КНР: некоторые страны используют конфликт на Украине в своих целях
Китай готов действовать с Турцией по урегулированию кризиса на Украине, ряд стран используют кризис в других целях, требования России по "зерновой сделке"... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:22
2023-09-02T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
китай
турция
нато
украина
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Китай готов действовать с Турцией по урегулированию кризиса на Украине, ряд стран используют кризис в других целях, требования России по "зерновой сделке" должны быть удовлетворены, заявил газете Aydınlık посол страны в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin). "Мы высоко оцениваем усилия Турции по созданию "зернового коридора". Разумеется, требования России также должны быть удовлетворены. Как и Китай, мы прилагаем усилия для достижения мира. Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это подрывает международное сотрудничество. Мы, как Китай, готовы приложить совместные усилия для разрешения украинского кризиса. Турция и Китай могут действовать совместно и согласованно для решения этой проблемы. Позиции обеих стран схожи", - приводит газета слова посла. Дипломат также подчеркнул возможность сотрудничества Пекина и Анкары в Африке. "Китай давно сотрудничает с африканскими странами. Каждый новый год министр иностранных дел Китая совершает свой первый визит в Африку. Мы протягиваем руку помощи в решении всех проблем африканцев. Мы поднимаем вопрос о несправедливости в отношении Африки на международной арене. Китай хочет, чтобы больше африканских стран встали на путь независимости. Турция также оказывает помощь африканским странам. У Китая и Турции общее отношение к Африке. Мы также можем сотрудничать в Африке...", - сказал посол. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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в мире, китай, турция, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Турция, НАТО, Украина
Посол КНР: некоторые страны используют конфликт на Украине в своих целях

Посол Китая в Анкаре Лю: ряд стран используют конфликт на Украине в своих целях

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Донбассе
Украинская военная техника в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Донбассе. Архивное фото
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Китай готов действовать с Турцией по урегулированию кризиса на Украине, ряд стран используют кризис в других целях, требования России по "зерновой сделке" должны быть удовлетворены, заявил газете Aydınlık посол страны в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin).
"Мы высоко оцениваем усилия Турции по созданию "зернового коридора". Разумеется, требования России также должны быть удовлетворены. Как и Китай, мы прилагаем усилия для достижения мира. Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это подрывает международное сотрудничество. Мы, как Китай, готовы приложить совместные усилия для разрешения украинского кризиса. Турция и Китай могут действовать совместно и согласованно для решения этой проблемы. Позиции обеих стран схожи", - приводит газета слова посла.
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14:56
Дипломат также подчеркнул возможность сотрудничества Пекина и Анкары в Африке.
"Китай давно сотрудничает с африканскими странами. Каждый новый год министр иностранных дел Китая совершает свой первый визит в Африку. Мы протягиваем руку помощи в решении всех проблем африканцев. Мы поднимаем вопрос о несправедливости в отношении Африки на международной арене. Китай хочет, чтобы больше африканских стран встали на путь независимости. Турция также оказывает помощь африканским странам. У Китая и Турции общее отношение к Африке. Мы также можем сотрудничать в Африке...", - сказал посол.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинский военнослужащий перед снарядом от 155-миллиметровой гаубицы ТРФ-1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Запад сливает Украину по афганскому сценарию
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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